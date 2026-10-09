חגי לובר מודה: ״אני וחצי מהעם חושבים שלנתניהו יש הישגים״

חגי לובר ( צילום: יח"צ )

‏האב השכול חגי לובר, התייחס היום (שישי) לסערה סביב ינון מגל, שפגע במשפחות חטופים והספיק מאז להתנצל ולחזור בו והביע זעזוע מצורת הדיבור.

בדבריו כתב לובר: ״שְׂפַת בִּיבִים. שידע אותו שדרן שבעיני ובעיני רבים מאד בעם, משפחות החטופים, הנרצחים והמעונים, הן קדושות בסיבלן. והן קנו בדמן ובכאבן את מלוא הזכות להביע דעה, וזכותן להאמין שנתניהו הוא מר הפקרה, ושום דיבורים נתעבים לא ימנעו מהן לחשוב ככה. וגם אני וחצי העם לפחות שחולקים עליהן עמוקות וחושבים שלנתניהו יש גם הישגים וזכויות, והשטענה שהוא הפקיר בכוונה היא השמצה נוראה. ‏

עוד באותו נושא מכה לישראל: זו הזוכה בפרס נובל לשלום חדשות סרוגים

ועדיין, לעולם לא נחשוב שהם נתעבים ולעולם לא נאמץ שפת ביבים, גם אם כך מדברים אחרים על הורי חטופים ימניים.

כי הסגנון הנמוך, המזלזל והשפל, שלא יימחק מהשיח - גם אם התנצל, מונע מאיתנו כבר שנים להתחבר ולקיים דיון רציני ופורה שמוביל לתיקון ולפתרונות בסוגיות האמיתיות שבלב המחלוקות. ונצליח ונתקן״.