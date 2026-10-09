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מכה לישראל: זו הזוכה בפרס נובל לשלום

בישראל מאוכזבים: נאווי פילאי, לשעבר נציבת האו״ם העליונה לזכויות האדם וראש ועדת החקירה של האו״ם בנושא ישראל ועזה, זכתה בפרס נובל לשלום. פילאי עוררה ביקורת חריפה בישראל בעקבות עמדותיה נגד המדינה, תמיכתה בסנקציות והובלת ועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה

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פרס נובל (צילום: שאטרסטוק)

פרס נובל לשלום יוענק לנאווי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג ומי שמכהנת כיו"ר ועדת החקירה של האו"ם לבחינת הפרות זכויות אדם בשטחים הפלסטינים.

פילאי תוארה לא פעם כאנטי ישראלית, בשנת 2021 מונתה לעמוד בראש ועדת החקירה של האו״ם בנושא השטחים הפלסטיניים וישראל. בספטמבר 2025 פרסמה הוועדה דוח שקבע כי ישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה. פילאי תמכה במסקנה זו; ישראל דחתה אותה וטענה שהדוח מוטה.

בישראל טענו כי היא מתעלמת שוב ושוב מפשעי חמאס ב-7 באוקטובר. לפי תחקיר שפרסם ארגון UN Watch, המבקר את האו״ם ואת היחס שלו לישראל, פילאי הביעה כבר ב־2017 עמדה שלפיה ישראל היא מדינת אפרטהייד. ב־2020 היא גם חתמה על עצומה שכותרתה קראה להטלת סנקציות על ישראל, תחת הכותרת ״Sanction Apartheid Israel”.

הפרטים האלה הוצגו ב־2022 כחלק מהטענה של UN Watch שהיא אינה מתאימה לעמוד בראש ועדת חקירה שאמורה לבדוק את ישראל באופן עצמאי.

מבחינת מבקריה, הבעיה היא שפילאי הביעה מסקנות חריפות על ישראל עוד לפני שהשלימה את עבודת החקירה שלה, ולכן עולה שאלה אם הגיעה לבדיקה עם עמדה מגובשת מראש.

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