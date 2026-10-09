פרשנית חדשות 12 מתוסכלת מהשמאל: ״ככה לא מנצחים״

‏עיתונאית חדשות 12 סיון כהן, התייחסה הבוקר (שישי) לניהול הקמפיין של גדי איזנקוט, מנהיג גוש השינוי, וטענה כי הקמפיין לא טוב בכלל וכי בדרך הזו אין סיכוי לנצח.

בדבריה כתבה כהן: ״בוקר טוב לקמפיינרים של אייזנקוט, לקחתם את הדמות הכי ישראלית שיש, המרוקאי, האילתי שהגיע לצמרת והפכתם אותו לדוגמן טוויטר ומפגשי משפיענים בנורמן. אתם לא באירוע, תחליפו דיסקט. ככה לא מנצחים״.

זו אינה הביקורת היחידה, בשבוע האחרון פעילי שמאל רבים טענו כי הגוש אינו מצליח לשמור על אחידות, לעודד אנשים להצביע וכי יש תחושה של כישלון עוד לפני הבחירות.

נדגיש כי הסקרים האחרונים גם הם אינם מבשרים בשורה לגוש השינוי, ומציגים תמונה בעייתית מאוד עבורו. הגוש מתנדנד על 50-52 מנדטים, רחוק מאוד מהאפשרות להקים ממשלה.