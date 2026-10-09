הרב אברהם סתיו במתקפה נגד נתניהו: ״בלתי מתקבל על הדעת״

הרב אברהם סתיו, תקף היום (שישי) את ראש הממשלה נתניהו, בעקבות תגובתו לדבריו של מזכירו הצבאי לשעבר אבי גיל.

תחילה נזכיר כי האלוף במיל׳ אבי גיל, שכיהן כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו והיה האיש שהעיר אותו בבוקר 7 באוקטובר 2023, התראיין לחדשות 12 ושבר שתיקה לאחר שלוש שנים.

אחת הטענות המרכזיות שהעלה גיל נוגעת לניסיון לשנות את רישומי השיחות עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. לדבריו, נמסר לו כי צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו באותה תקופה, הורה לשנות את שעת השיחה המתועדת מ־06:40 ל־06:29. גיל אמר כי פנה בעקבות המידע ליועצת המשפטית לממשלה, והגדיר את המעשה הנטען: ״שינוי של האמת. זה זיוף״.

בנוגע להתרעות שקדמו למתקפה, גיל הבחין בין התרעה ממוקדת על מתקפה במתכונת שבה התרחשה לבין אזהרות רחבות יותר שהצטברו במערכת הביטחון. לדבריו, לא הייתה התרעה ספציפית וממוקדת על מתקפה כזאת מעזה, אך היו סימנים מדאיגים של פגיעה בהרתעה ושל שינוי באופן שבו האויבים תפסו את ישראל.

גיל תיאר גם את הבוקר שבו פרצה המלחמה. לדבריו, התעורר בעקבות שיחה מלשכת ראש השב”כ, בירר את המצב מול גורמי הצבא ובהמשך התקשר לנתניהו כדי לעדכן אותו על המתרחש. הוא היה האיש שאמר לראש הממשלה כי פרצה מלחמה. הריאיון עסק גם בשאלה מה התרחש בשעות הראשונות, עד להגעתו של נתניהו לקריה, ובפערים שבין המידע שהיה בידי גורמי הביטחון לבין ההחלטות שהתקבלו.