כיתת יורים תירה במחבל פלסטיני - לעיני כל ארה״ב

באופן חריג ביותר, שר הביטחון האמריקני, פיט הגסת׳, אישר הוצאה להורג של מחבל פלסטיני שרצח 13 בני אדם.

הפנטגון הודיע ​​הלילה (בין חמישי לשישי) כי ההוצאה להורג בידי כיתת יורים של המחבל ממוצא פלסטיני נידאל מאליק חסן, שרצח 13 בני אדם במסע ירי בבסיס פורט הוד ב-2009 בטקסס - תשודר בשידור חי.

שר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסת', שהוביל את המהלך להוצאתו להורג של חסן באמצעות כיתת יורים, אמר כבר אתמול כי בכוונתו להפוך את ההוצאה להורג של חסן לאירוע פומבי.

הגסת' הצהיר אתמול שההוצאה להורג תתבצע ב-3 בדצמבר, ואמר כי "נדאג לכך שאנשים יוכלו לצפות בזה, שזה יהיה פומבי. כי אנשים צריכים להבין שיש השלכות חמורות למעשים מסוג זה".

על ההחלטה להוציא אותו להורג מול כיתת יורים, השיב: "לא עשינו זאת מאז מלחמת העולם השנייה. אני די אוהב את הגישה שהייתה לנו במלחמת העולם השנייה - גישה של ניצחון. ההבנה שכשהאויב תוקף אותך, עליך לעמוד איתן".