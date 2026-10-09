כיתת יורים תירה במחבל פלסטיני - לעיני כל ארה״ב

באופן חריג ביותר, שר הביטחון האמריקני, פיט הגסת׳, אישר הוצאה להורג של מחבל פלסטיני שרצח 13 בני אדם.
הפנטגון הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי ההוצאה להורג בידי כיתת יורים של המחבל ממוצא פלסטיני נידאל מאליק חסן, שרצח 13 בני אדם במסע ירי בבסיס פורט הוד ב-2009 בטקסס - תשודר בשידור חי.
שר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסת', שהוביל את המהלך להוצאתו להורג של חסן באמצעות כיתת יורים, אמר כבר אתמול כי בכוונתו להפוך את ההוצאה להורג של חסן לאירוע פומבי.
הגסת' הצהיר אתמול שההוצאה להורג תתבצע ב-3 בדצמבר, ואמר כי "נדאג לכך שאנשים יוכלו לצפות בזה, שזה יהיה פומבי. כי אנשים צריכים להבין שיש השלכות חמורות למעשים מסוג זה".
על ההחלטה להוציא אותו להורג מול כיתת יורים, השיב: "לא עשינו זאת מאז מלחמת העולם השנייה. אני די אוהב את הגישה שהייתה לנו במלחמת העולם השנייה - גישה של ניצחון. ההבנה שכשהאויב תוקף אותך, עליך לעמוד איתן".
על פי החוק הצבאי האמריקני, נשיא ארה"ב חייב לאשר הוצאה להורג באמצעות כיתת יורים. הפנטגון חשף ביום שני כי הנשיא דונלד טראמפ עשה זאת בהמלצתו של הגסת'.
מדובר למעשה בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, בה צבא ארה״ב יוציא להורג אדם בכיתת יורים.
נזכיר כי חסן, מוסלמי יליד ארה"ב שמוצאו פלסטיני, ביצע את הפיגוע ב-5 בנובמבר 2009: הוא נכנס למרפאה בבסיס הגדול, ששימש אז כנקודת היערכות לחיילים לקראת פריסה באזורי לחימה בעיראק ובאפגניסטן, ואז שלף שני אקדחים וכמה מחסניות שהכין מבעוד מועד - ופתח באש על חיילים שהמתינו לבדיקות רפואיות ולחיסונים, תוך שהוא צועק "אללה אכבר".
הטבח שביצע היה מסע הירי הקטלני ביותר במתקן צבאי בשטח ארה"ב מאז הקמתה. חסן הספיק להרוג 13 בני אדם, בהם 12 חיילים, ולפצוע עוד 32, כמעט כולם חיילים. שוטר אזרחי שהגיב לאירוע הצליח לבסוף לנטרל אותו באמצעות ירי, וכתוצאה מהירי הזה הפך חסן משותק מהמותניים ומטה.