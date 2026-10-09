איש השמאל שעבר לימין מודה: "הבנתי שכל החיים טעיתי"

חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט מציג חשבון נפש נוקב וקשה בעקבות המחדל והטבח בשבעה באוקטובר, ומודה בפה מלא כי תפיסת העולם הפוליטית והמדינית שבה דגל במשך עשרות שנים התבררה כטעות פטאלית.

בראיון לרשת i24NEWS שיתף גולדשמידט בתחושות השבר הקשות שליוו אותו ככל שהתבררו ממדי האסון ביישובי עוטף עזה. "אנחנו התחלנו להבין את עוצמת הזוועות רק בימים לאחר מכן, כשהתחלנו לשמוע מהחברה של כפר עזה, מהחברה של בארי, מהחברה של ניר עוז. ואז התחלתי לשאול את עצמי את השאלות: רגע, אני אוסלו? אני האמנתי לערבים, האמנתי שאם אני אתן להם שטחים הם יהיו נחמדים אליי, האמנתי שתהיה התנתקות והם יהפכו את רצועת עזה לסלנגפור".

גולדשמידט תיאר את התובנה המטלטלת שהכתה בו ואת מחירה הרגשי: "כשאתה מגיע למסקנה שכל חייך הבוגרים אתה טעית – זה קודם כל שוק פנימי. אני מבין שאנחנו נאיביים, שהיינו טיפשים".