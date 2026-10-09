הסוקר הבכיר חושף: הוא היה קרוב לניצחון ואז התרסק

בעוד שעד לפני שבועות ספורים נדמה היה כי המפה הפוליטית נוטה בבירור לחובת הממשלה, כעת מסתמנת תמונה של תיקו מתוח בין הגושים. ד"ר מנחם לזר, מנכ"ל 'לזר מחקרים' שערך את סקר 'מעריב' האחרון, שוחח עם פרופ' אריה אלדד ורון קופמן ברדיו 103fm והסביר את הגורמים לשחיקה בתמיכה באופוזיציה.

בדבריו התייחס ד"ר לזר לתמונת המנדטים המעודכנת ואמר כי "תלוי איך סופרים. קואליציית נתניהו כולל עופר וינטר עומדת על 52 מנדטים, ולאופוזיציה הציונית יש גם 52. למפלגה של יועז הנדל וירון זליכה יש ארבעה מנדטים, ותלוי איך סופרים אותה".

לזר הצביע על ירידה בעוצמתו של גוש מתנגדי נתניהו והסביר את השפעת המפלגות הערביות על המאזן: "גוש השינוי, לאורך תקופה מסוימת, היה קרוב להשגת רוב גם ללא מפלגה ערבית כלשהי, ובשבועות האחרונים זה ירד. ככל שהמשקל של המפלגות הערביות בתוך 120 החברי כנסת עולה, הגוש הזה יקבל פחות. היה איחוד של שלוש מפלגות, ואנחנו יודעים שכשיש איחוד אחוז ההצבעה עולה. כנראה שזה יהיה 13 או 14 מנדטים, אם לא יותר".

בהמשך נשאל עורך הסקר על הנתון לפיו 38% מכלל המצביעים מעדיפים את בנימין נתניהו לתפקיד ראש הממשלה. "זה נובע מכך שיש גוש, ושהוא המנהיג הבלתי מעורער שלו", השיב לזר. "84% ממי שמתכוון להצביע לגוש הימין רוצה את בנימין נתניהו כראש הממשלה. בצד השני איזנקוט לא מתקרב לאחוזי הנאמנות של הגוש השני".

הוא הוסיף כי הביזור במחנה הנגדי נותר עקבי ומשפיע על התוצאות: "מצביעי בנט רוצים שבנט יהיה ראש ממשלה, מצביעי איזנקוט רוצים שאיזנקוט יהיה ראש ממשלה, ומצביעי ישראל ביתנו רוצים את ליברמן". עם זאת, לזר הדגיש כי איחודים באופוזיציה אינם פתרון הקסם: "כשעשינו בדיקות על איחודים ראינו תמיד שהשלם קטן יותר מסכום חלקיו. אנחנו רואים שהגוש הזה לא מצליח לתרגם את היתרון שיש לו בסקרים ולפרוץ קדימה, והוא יורד".

לסיום התייחס לזר לכניסתה של מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר למערכת הפוליטית, והעריך כי היא מחזקת את מחנה הימין: "אני חושב שהמפלגה של עופר וינטר דווקא עושה טוב לנתניהו ולליכוד, כי היא קולטת את האנשים שהם מאוכזבי נתניהו והליכוד. ואכן, מאז שווינטר נכנס למשחק אנחנו רואים עלייה בכוחו של הגוש, גם אם לפעמים זה בא על חשבונה של הליכוד".