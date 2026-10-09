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מזל טוב: בגיל 53 - אלון דוידי בבשורה מרגשת

ראש העיר שדרות, אלון דוידי, שיתף את תושבי העיר ואת עוקביו בבשורה מרגשת: "אחרי החושף, תמיד מגיע האור"

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אלון דוידי (צילום: סרוגים)

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, שיתף בבשורה משמחת ומרגשת על הולדת נכדו החדש, בנם של בני הזוג צוריאל וטוהר דוידי.

בדברים שפרסם העלה דוידי תמונה מרגשת המציגה שלושה דורות במשפחה – סבא, אבא ונכד – והתייחס ברגש רב לתזמון המיוחד של הלידה.

"שלושה דורות: סבא, אבא, נכד. מתרגשים בהולדת הנכד החדש שלנו, בנם היקר של צוריאל וטוהר האהובים שלנו", כתב ראש עיריית שדרות.

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דוידי עמד על המשמעות העמוקה של הבאת חיים חדשים לעולם דווקא בימים אלו: "בשבוע כל כך מורכב שבו זיכרון וכאב שזורים יחד עם בחירה עמוקה ואמיצה בחיים, מגיעה עוד נשמה יהודית לעולם. בדיוק השבת נקרא את פרשת בראשית המזכירה לנו כי האור תמיד מגיע אחרי החושך".
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