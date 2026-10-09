אילה חסון: "יש לי תובנה מצמררת"

העיתונאית אילה חסון יצאה בביקורת חריפה ונוקבת נגד התרבות המערכתית והציבורית בישראל, והצביעה על כשל עומק שבא לידי ביטוי באירועי השבעה באוקטובר. בראיון שקיימה בתכניתו של אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל, שיתפה חסון בתובנה קשה לגבי אופן ניהול המערכות המרכזיות במדינה.

"נפלה לי תובנה מצמררת, שאחת התקלות הגדולות של ה-7 באוקטובר משקפת את כל המערכת הפוליטית, המשפטית, העיתונאית", אמרה חסון בפתח דבריה. "שאומרים להם: קחו אנשים שהם 'יסמנים' של הדעות שלכם, של המחשבות שלכם. מי שחושב אחרת, ובמיוחד אם הוא מצטיין - תסלקו אותו, תרדפו אותו, תהרסו את חייו. תקטלו אותו, תעשו עליו קמפיינים ותשמרו את הבינוניות".

העיתונאית הסבירה כיצד המנגנון הזה מייצר פגיעה רוחבית ביכולתן של מערכות המדינה לתפקד בזמן אמת: "ככה הבינוניים צומחים להם לאט לאט בתוך המערכות: במערכת המשפטית, העיתונאית והצבאית, והם אלה שקובעים וגוזרים את עתידנו. ואז יש קבוצות שמפרגנות לאנשים האלה, אסור להגיד עליהם שום מילה. מי שמעז לצאת מהשורה ומהזרם – הוא נרדף, ולכן אנשים כבר לא מעזים כי הם מפחדים. הם יסמנים ממושמעים, וככה זה עובד".