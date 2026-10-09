משרד הבריאות: "מי שבא במגע - לפנות בדחיפות למיון"

משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על תן שנמצא נגוע במחלת הכלבת בקיבוץ בית אלפא, אשר במועצה האזורית הגלבוע. התן הנגוע אותור על דרך נוף נחל חרוד, במקביל לבריכת הדגים של הקיבוץ.

נכון לשלב זה לא ידוע על בני אדם שנחשפו לתן, והחקירה האפידמיולוגית של המשרד נמשכת.

משרד הבריאות פונה בבקשה דחופה לכל מי שהיה במגע, או שבעל החיים שברשותו בא במגע באזור האירוע עם התן הנגוע או עם בעל חיים משוטט אחר, בין התאריכים 24 בספטמבר 2026 ועד 7 באוקטובר 2026 כולל. האנשים הרלוונטיים מתבקשים לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בעפולה ברחוב דרך ירושלים 4 (בטלפון 04-6099000), או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריהם, לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות ישירות לחדר מיון בבית חולים ללא צורך בקביעת תור.

בנוסף, משרד הבריאות מבקש מהורים לילדים ששהו באזור לברר עמם אם באו במגע עם התן או עם בעלי חיים משוטטים, ולפנות ללשכת הבריאות במידת הצורך. כמו כן, בעלי חיות מחמד שחייתם באה במגע או עלולה הייתה לבוא במגע עם התן הנגוע מתבקשים לפנות לווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות טיפול, וכן להעביר את המידע לכל מי ששהה באזור וביישובים הסמוכים בתקופה האמורה.

במשרד מדגישים כי במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים יש לשטוף מיד את המקום במים זורמים ובסבון במשך כ-10 דקות, לחטא את הפצע ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות לצורך הערכת הטיפול המונע.