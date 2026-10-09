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חדשות פוליטי מדיני

ברוך מרזל בתגובה ראשונה לשמועות סביבו

איש הימין ברוך מרזל מתייחס לשמועות סביבו ומסביר מדוע סירב להצעת השב"כ להציב לו אבטחה צמודה

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ברוך מרזל (יונתן זינדל/ פלאש 90)
ברוך מרזל (יונתן זינדל/ פלאש 90)

איש הימין ופעיל הציבור ברוך מרזל דוחה את ההצעות לאבטחה מצד גורמי הביטחון, ומבהיר כי האיומים וגלי השמועות אינם מרתיעים אותו מהמשך פעילותו.

בפוסט שפרסם בחשבון ה-X שלו, התייחס מרזל לניסיונות לפגוע בו לאורך השנים ולשמועות שהופצו לאחרונה: "ניסו לפגוע בי פעמים רבות במשך השנים, הופעתי ברשימות החיסול של ארגוני הטרור השונים, ובניגוד לשמועות שהצליחו להרעיל אותי – אני ברוך ה' ובעזרתו חי, נושם וקיים".

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בהמשך דבריו חשף מרזל כי במערכת הביטחון פנו אליו בהצעות לאבטחה היקפית, אך הוא בחר לדחותן מכול וכול: "השב"כ והמודיעין המשטרתי הציעו לי אבטחה ושמירה מכל הכיוונים. סירבתי, כי אני מאמין שהחמאסניקים השכנים שלי צריכים אבטחה. אני לא מפחד מאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא – וקצת מאשתי".

מרזל חתם את דבריו בהבהרה כי בכוונתו להמשיך בדרכו הציבורית והפוליטית ללא מורא: "אני ממשיך בכל הכוח עד שנסלק את האויבים ונכבוש את כל ארץ ישראל".
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