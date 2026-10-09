עמית סגל מודה: צפיתי בו ופשוט התביישתי

עמית סגל ( צילום: נתן קון )

העיתונאי והפרשן הפוליטי עמית סגל יצא במתקפה חריפה נגד היחס הציבורי והתקשורתי שספגו משפחות חטופים מפורום 'תקווה', והתייחס לצפייה בראיון עם אבינתן אור בתוכנית "עובדה".

סגל שיתף בתחושותיו הקשות למראה הדברים וכתב: "צפיתי באבינתן אור ב'עובדה' והתביישתי שוב ביחס שניתן לאמא שלו, דיצה אור, בזמן אמת על שהעזה לומר אותם הדברים. היא והורים אחרים מפורום תקווה הוצגו כמפקירי ילדיהם, ואילו מי שדחפו לכניעה – כמעין הורים מאמצים של חטופינו". בדבריו עמד סגל על העיוות התפיסתי בשיח הציבורי, והוסיף כי "הייתה זו דוגמה נוספת לעיוות שלפיו מי שהביאו את החטופים הם לא החיילים שחירפו את נפשם בעזה אלא אלה שהפגינו בדרישה להיעתר לדרישות חמאס (דרישות שכאמור, מעולם לא באמת התגבשו לכלל הצעה)".

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בהמשך הזכיר סגל גם את סיפורו של אלחנן קלמנזון הי"ד, שנפל בקרב בבארי בשמונה באוקטובר: "נזכרתי גם באלחנן קלמנזון שנפל בבארי בבוקר שמונה באוקטובר, ושחודשים קודם לכן, באחת ההפגנות בקפלן, מישהו צעק לעברו 'יא משתמט', כי ראה את הכיפה שלו".

סגל סיכם את דבריו בביקורת נוקבת על אופי הדיון הציבורי במחנה המסוים הזה וכתב: "חלקים מסוימים באגף הזה לא משקיעים שום מאמץ בוויכוח, רק בניסיון למסגר את הדעה השנייה כבלתי לגיטימית".