שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הבטחונית

מנהיגת המחאה שקמה ברסלר שיגרה תגובה חריפה בעקבות חשיפותיו של המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, אלוף (במיל') אבי גיל, וקראה להחלפת דרג השלטון הנוכחי.
בדבריה תקפה ברסלר את המדיניות שהובילה לאירועי השבעה באוקטובר: "אנחנו חייבים להרחיק מהשלטון את ראש ממשלת הטבח, את מובילי מדיניות חמאס הוא נכס, אנשי התקופה של נס והנמות ולא נתגייס. חייבים".
הדברים מגיעים על רקע הראיון שהעניק אלוף (במיל') אבי גיל, ששימש כמזכיר הצבאי של נתניהו. בראיון גולל גיל שורה של טענות חמורות בנוגע להתנהלות בלשכת ראש הממשלה לאחר פרוץ המלחמה, ובהן חשד לניסיונות לשנות פרוטוקולים ושעות של שיחות שנערכו בבוקר המתקפה.
בנוסף, טען גיל כי המסמכים שהציגה הלשכה למבקר المדינה אינם משקפים את מלוא התמונה ואת כלל הדיונים שהתקיימו בדרג המדיני-ביטחוני. מנגד, בלשכת ראש הממשלה ובמפלגת הליכוד הדפו בחריפות את ההאשמות, טענו כי מדובר בטענות שקריות שמטרתן להסיר אחריות מכשל מפקדי צה"ל ולשרת קמפיין פוליטי.
כמו ב-73 גם עכשיו מנסים לשכתב את ההיסטוריה, איזה כיף ששום דבר לא משתנה בצמרת השלטון