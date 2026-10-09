הדרמה במשפט נתניהו: "הוא יגיע מבוהל ומפוחד"

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

חבר הכנסת משה סעדה שיגר מתקפה חריפה נגד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לקראת עדותו הצפויה בבית המשפט במסגרת דיוני תיקי האלפים. בראיון שקיים בתכניתו של אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל, טען סעדה כי מנדלבליט חושש באופן משמעותי ממתן העדות ומנסה להתחמק מלהגיע לדוכן. "הוא ניסה לעשות הכול כדי להתחמק ולא להגיע לעדות, כי הוא חושש מאוד", אמר סעדה במהלך הראיון. "אם תיקח אותו לפוליגרף תראה שהוא חושש עד מאוד, ובצדק. הוא יגיע מבוהל, מפוחד ומבועת".

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בהמשך בדבריו התייחס סעדה לאופן שבו לדעתו צריכה ההגנה לנהל את החקירה הנגדית מול היועמ"ש לשעבר. "אני חושב שעו"ד עמית חדד – ואני סומך עליו – צריך לדעת לבנות את החקירה הזו לאט לאט: קודם כול כדי לאשר עובדות, ובסוף, בימים האחרונים שלו על הדוכן, להטיח בו את הדברים".

סעדה סיכם ואמר כי מנדלבליט לא יוכל לחמוק ממתן תשובות ברורות בבית המשפט: "עכשיו אין לו לאן ללכת; הוא לא יכול להגיד שהוא לא זוכר, כי הדברים נכתבו ונמסרו לו בזמן אמת".