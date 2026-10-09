"תוך 3 ימים": כך תיראה המלחמה עם איראן

בזמן שוושינגטון משדרת מסרים של איפוק ומגעים דיפלומטיים, בצבא ארצות הברית כבר הושלמו ההכנות המבצעיות לחידוש המתקפות נגד איראן. על פי דיווח שהתפרסם הלילה בעיתון 'ניו יורק טיימס', מערכת הביטחון האמריקאית הציגה תוכניות תקיפה מפורטות, אך הדרג המדיני בחר שלא לאשרן כעת.

בפנטגון גיבשו מטרות איכות הכוללות את מערך הכטב"מים, מערכי הטילים של הרפובליקה האיסלאמית ותשתיות אנרגיה וצבא מרכזיות. למרות זמינות התוכניות, הנשיא דונלד טראמפ החליט לעצור את הפעילות הצבאית בשלב זה, כשהוא מבהיר ברשתות החברתיות כי אין בכוונתו לפעול צבאית לפני בחירות האמצע, בעוד המדינות מנהלות מגעים ישירים.