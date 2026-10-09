סקר מנדטים: נתניהו מנצח את התחזיות; איזנקוט חסר אונים

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב', שנערך על ידי מכון "לזר מחקרים", מציג תמונת מצב מתוחה וצמודה במיוחד במפה הפוליטית.

לפי ממצאי הסקר, מפלגת 'ישר' מובילה את הטבלה עם 21 מנדטים, כשאחריה מפלגת הליכוד שמתחזקת ומגיעה ל-20 מנדטים. מפלגת 'ביחד' מקבלת 13 מנדטים, בעוד מפלגת 'הדמוקרטים' וישראל ביתנו משיגות 9 מנדטים כל אחת.

בגזרת הימין והמפלגות החרדיות, עוצמה יהודית זוכה ל-8 מנדטים. מפלגות יהדות התורה, ש"ס והרשימה המשותפת מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית עומדת על 6 מנדטים, ורע"ם מקבלת 5 מנדטים.