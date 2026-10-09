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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: נתניהו מנצח את התחזיות; איזנקוט חסר אונים

סקר מנדטים חדש מעלה כי למרות התחזיות ההפוכות, ראש הממשלה נתניהו ממשיך להתחזק. איזנקוט ממשיך לאבד גובה ולא מוצא פתרון

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(יונתן זינדל / פלאש90)

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב', שנערך על ידי מכון "לזר מחקרים", מציג תמונת מצב מתוחה וצמודה במיוחד במפה הפוליטית.

לפי ממצאי הסקר, מפלגת 'ישר' מובילה את הטבלה עם 21 מנדטים, כשאחריה מפלגת הליכוד שמתחזקת ומגיעה ל-20 מנדטים. מפלגת 'ביחד' מקבלת 13 מנדטים, בעוד מפלגת 'הדמוקרטים' וישראל ביתנו משיגות 9 מנדטים כל אחת.

בגזרת הימין והמפלגות החרדיות, עוצמה יהודית זוכה ל-8 מנדטים. מפלגות יהדות התורה, ש"ס והרשימה המשותפת מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית עומדת על 6 מנדטים, ורע"ם מקבלת 5 מנדטים.

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בתחתית הרשימה, מפלגת 'עמך ישראל' ומפלגת 'המילואימניקים והכלכלית' בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת.

בחלקת הגושים נרשם שוויון דרמטי: גוש נתניהו עומד על 52 מנדטים, וכך גם גוש מתנגדי נתניהו, שמגיע ל-52 מנדטים. רשימת הנדל-זליכה מציבה 4 מנדטים, והמפלגות הערביות מגיעות ל-10 מנדטים.
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