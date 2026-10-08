( יונתן זינדל / פלאש90 )

שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אלוף במיל' אבי גיל, שכיהן כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שובר את שתיקתו ומגלה פרטים מטלטלים על ניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.

בראיון מקיף ראשון לחדשות 12 ששודר הערב (חמישי), חשף גיל את 16 המחברות שתיעדו את הכול מבפנים, והתייחס להמלצות לפעולות סיכול שנדחו על ידי נתניהו. "אין ועדת חקירה ממלכתית", אמר גיל בפתח דבריו. "ראינו רק השבוע מה קרה כשלא מתחקרים אירועים, כשלא מתייחסים אליהם, כשלא מקיימים תהליכים כמו שצריך". גיל, שהיה זה שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, חושף כעת את ההתראות הברורות שקיבל ראש הממשלה ערב המלחמה. "היו המלצות לפעולות סיכוליות - והן לא התקבלו" בראיון המקיף, גיל מאשר כי הועברו המלצות לביצוע פעולות סיכוליות בעזה, אך הן נדחו. "היו המלצות לבצע פעולות סיכוליות בעזה, והן לא התקבלו", אמר בפירוש. המזכיר הצבאי לשעבר מספר כי קיבל עדכון רק בשעה 6:12 בבוקר, וב-6:40 שוחח עם נתניהו - שיחה שתעמוד במרכז הוויכוח על זיוף הפרוטוקולים. לדברי גיל, מאוחר יותר ביקש צחי ברוורמן, שכיהן כראש הסגל, לשנות את הלו"ז של הפרוטוקול, כך שיירשם שהשיחה של 06:40 התקיימה למעשה ב-06:29. "העיסוק באיסוף פרוטוקולים התחיל שבועיים-שלושה לתוך המלחמה", מסר גיל. "בסוף חודש אוקטובר פנו אליי מספר גורמים ומסרו לי שיש מאמץ איסוף פרוטוקולים חריג. תוך כדי המלחמה כשאנחנו מכינים את התמרון או מתחילים את התמרון בעזה". פנייה ליועמ"שית והנחיה לשנות סטנוגרמה גיל מתאר כיצד פנה ליועצת המשפטית לממשלה כדי לעצור את התהליך. "פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. אני מזכיר, אנחנו תוך כדי המלחמה, בשיאה של המלחמה. אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים, וכל מה שעשיתי - לא רציתי להאשים אדם, לא רציתי לפתוח בשום דבר - רציתי לעצור את זה". לדבריו, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הוציאה מסמך שחידד את הנהלים והגדיר בצורה ברורה מה מותר ומה אסור. "כשאתה רוצה לעיין בפרוטוקול אתה נדרש לפנות לגוף שארגן את הדיון, לקבל אישור, לעיין במשרדי אותו גוף. אסור לך לקחת עותק, מותר לך לרשום לעצמך הערות", הסביר.

נתניהו ( לע"מ )

אולם בינואר, כחודשיים לאחר מכן, פנתה אליו אחת הקצרניות עם חשיפה מדאיגה. "היא מספרת לי שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 06:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-06:40 ל-06:29", גילה גיל.

איזנקוט דורש בדיקה פלילית

בעקבות הריאיון המטלטל, פנתה מפלגת ישר! עם איזנקוט היום (חמישי) ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה למצות את הבדיקה בנוגע לחשד שראש הממשלה מסר מידע כוזב למבקר המדינה. הפנייה הוגשה באמצעות עו"ד אורי הברמן, בעקבות תחקיר העיתונאי רונן ברגמן בידיעות אחרונות ודברי גיל.

במפלגה טוענים כי הנסיבות מעלות חשש לשימוש לרעה בסמכות, להפרעה לעובד ציבור ולהפרת אמונים. עוד נטען כי הצגת המידע עלולה לפגוע בעבודתה של ועדת חקירה עתידית ולשמש ניסיון לתאם עדויות ולטייח את האמת.

"המסמך למבקר לא משקף את האמת"

גיל התייחס גם למסמך שהועבר למבקר המדינה ואמר: "המסמך למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת. זה חלק מהאמת אבל לא כל האמת". לטענתו, נתניהו הציג תמונה חלקית של מסמכים ביטחוניים שקדמו לטבח, והשמיט מהם אזהרות והערכות מודיעיניות על התעצמות חמאס, התקרבותו לציר האיראני והסכנה להסלמה מול ישראל.

בין היתר, נכתב בפנייה כי השמטות נחשפו במסמך מודיעיני מ-3 באוקטובר 2023, ארבעה ימים בלבד לפני הטבח. גיל מדגיש בראיון כי בשעה 06:40 בבוקר האירועים אמר לראש הממשלה: "אין לנו שום דבר במודיעין. אמרתי לך, התחילו כמה דברים קטנים, אבל נצטרך לשאול אחר כך את השאלות, איך הפתיעו אותנו".

החשיפה מעלה שאלות קשות על התנהלות לשכת ראש הממשלה בתקופה הקריטית שלאחר הטבח, ועל הניסיון לעצב את הנרטיב ההיסטורי של אחד האירועים הטראומטיים ביותר בתולדות המדינה. כעת, עם פרסום העדויות והמסמכים, הציבור הישראלי מקבל הצצה נדירה למה שהתרחש מאחורי הקלעים באותם ימים גורליים.