מאות רבנים בכנס של מפלגת 'נעם לישראל'

( מפלגת 'נעם לישראל' )

לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות וכנס השגרירים הגדול שייערך בשבוע הבא בבנייני האומה, קיימה מפלגת "נעם לישראל" כנס ענק בירושלים בהשתתפות מאות ר"מים ורבני קהילות מכל רחבי הארץ.

הכנס נערך במעמד נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב צבי ישראל טאו, יו"ר המפלגה ח"כ אבי מעוז, ומועמד הרשימה סגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול. את הכנס פתח הרב דוד ג׳יאמי בדברים נלהבים על חשיבות הפעילות למען המפלגה. במהלך האירוע הוצגו סקרי עומק פנימיים המצביעים על מגמת התחזקות של "נעם לישראל" בקרב הציבור ועל מומנטום חיובי לקראת יום הבוחר. הדוברים הדגישו כי הישורת האחרונה צפויה להיות מכרעת, וכי פעילות השטח והנעת התומכים יקבלו משנה חשיבות בימים הקרובים.

( מפלגת 'נעם לישראל' )

מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב צבי ישראל טאו, בירך את נציגי המפלגה והפעילים הרבים בהצלחה, ועמד בדבריו על החשיבות להשקיע בתחיית נשמת האומה ובהעצמת הזהות היהודית של מדינת ישראל.

במהלך המפגש הוצגה בפני הרבנים תוכנית הפעולה של המפלגה לקראת הבחירות, לצד התייחסות ליעדים ולפעילות בזירה הציבורית והפוליטית. כמו כן נערך שיח פתוח שבו השיבו ח"כ אבי מעוז ושמעון טובול לשאלות המשתתפים בנושאים שעל סדר היום.

( מפלגת 'נעם לישראל' )

בסיום הכנס חתמו הרבנים על מכתבו של הרב טאו הקורא להצביע, לפעול ולסייע למפלגת "נעם לישראל" בבחירות הקרובות. בין הרבנים שהשתתפו בכנס ניתן למנות את הרב בועז כהנא ראש ישיבת "שלום ירושלים", הרב נתן אופנר ראש ישיבת "כרמל", הרב ישעיהו דורון ראש ישיבת "לנתיבות ישראל", הרב אביב צוברי ראש ישיבת "עטרת ירושלים", הרב אפרים ג'יאמי ראש ישיבת אולגה, הרב יהודה סדן ראש ישיבת "בני דוד" בעלי, הרב בצלאל הגר ראש ישיבת "נטע ימינך" והרב רפאל שנור רב שכונת מעלה הזיתים.