הסוקר הבכיר מבהיר: הוא רחוק מאוד מניצחון בבחירות

סוקר 'חדשות 13' ו'מעריב', שמואל רוזנר, התייחס בראיון לרדיו 103fm לתמונת המצב השיוויונית בסקרי המנדטים לקראת בחירות 2026. בדבריו ניתח רוזנר את המגמות המרכזיות במפה הפוליטית בשבועות האחרונים, והסביר מדוע אף אחד מהמחנות אינו מצליח להגיע להכרעה.

"אתמול לא היה אצלי תיקו", ציין רוזנר בפתח הדברים, "אנחנו כבר כמה שבועות מאז סגירת הרשימות נמצאים בסיטואציה שבה, לפחות על פי רוב הסקרים, נדמה שאף אחד מהגושים ואף אחד מהמועמדים לא מנצח".

בהתייחסותו לסיעת השלטון ציין הסוקר כי נרשמת תנועה חיובית, אך מתונה: "בליכוד אנחנו רואים בחודש האחרון עלייה מאוד איטית אבל רצופה. זו מגמה של עלייה שהיא לא דרמטית, זה לא שהם קפצו בהמון, אבל אנחנו רואים שהליכוד קצת מתחזק לעומת מה שהיה לפני חודש".

על השאלה אם אירועים קשים או דיווחים ביטחוניים פוגעים בכוחה של מפלגת השלטון, השיב רוזנר כי מדובר בהנחה שלא בהכרח עומדת במבחן המציאות: "אתה יוצא מנקודת הנחה שהיא לא מופרכת אבל גם לא בטוח שהיא נכונה – שהבוחרים בוחרים על פי מה שהמציאות מציגה להם. יכול להיות שלבוחרים יש עוד כל מיני נימוקים חוץ מהשאלה מה קורה במציאות, כמו השאלה במה הם מבינים".

באשר לגורמים המשפיעים על התנודות בסקרים, הציע רוזנר מספר כיוונים: "איכות הקמפיינים היא אחד ההסברים האפשריים. הסבר שני אפשרי זה שככל שמתקרב יום הבחירות, אנשים חוזרים להרגלים שלהם או חוזרים למקום שבו רגשית נוח להם יותר".

לצד זאת, חידד רוזנר את גבולות הגזרה של עבודת הסוקרים: "צריך להבין מה סקרים עושים ומה התפקיד שלהם. הסוקרים אינם חזאים. התפקיד שלי זה לא לשבת ולנחש מה יקרה ביום הבחירות, אלא להסתכל על תמונת מציאות ברגע מסוים, לדגום קבוצת אנשים ולהגיד: לו הבחירות היו היום, כך אנשים אומרים שהיו מצביעים וכך זה היה מתורגם למנדטים".