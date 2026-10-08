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חדשות צבא ובטחון

בישראל נערכים: זה מועד החזרה ללחימה מול איראן

למרות אמירותיו של הנשיא טראמפ, במערכת הביטחון שומרים על מוכנות גבוהה לקראת אפשרות של חידוש הלחימה מול תהראן עוד לפני הבחירות

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(דובר צה"ל)

בישראל מגבירים את הדריכות הביטחונית לקראת אפשרות של הסלמה מחדש בזירה הצפונית והאזורית: לפי דיווח של הכתב הצבאי הלל ביטון רוזן בערוץ 14, במערכת הביטחון מעריכים כי חזרה ללחימה פעילה מול איראן הינה תרחיש אפשרי כבר בשבועות הקרובים.

על אף ההתבטאויות האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא, הדרג הביטחוני והמדיני בישראל אינו לוקח סיכונים ושומר על רמת מוכנות גבוהה ביותר.

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לפי ההערכות המעודכנות, התקופה הקרובה – ואולי אף זו שלפני הבחירות – עשויה להיות מתוחה במיוחד, כאשר בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכים לכל תרחיש התקפי או הגנתי מול האיום האיראני.
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