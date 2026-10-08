בישראל נערכים: זה מועד החזרה ללחימה מול איראן

( דובר צה"ל )

בישראל מגבירים את הדריכות הביטחונית לקראת אפשרות של הסלמה מחדש בזירה הצפונית והאזורית: לפי דיווח של הכתב הצבאי הלל ביטון רוזן בערוץ 14, במערכת הביטחון מעריכים כי חזרה ללחימה פעילה מול איראן הינה תרחיש אפשרי כבר בשבועות הקרובים. על אף ההתבטאויות האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא, הדרג הביטחוני והמדיני בישראל אינו לוקח סיכונים ושומר על רמת מוכנות גבוהה ביותר.

עוד באותו נושא טראמפ מודיע: "לא נתקוף את איראן לפני בחירות האמצע" חדשות סרוגים

לפי ההערכות המעודכנות, התקופה הקרובה – ואולי אף זו שלפני הבחירות – עשויה להיות מתוחה במיוחד, כאשר בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכים לכל תרחיש התקפי או הגנתי מול האיום האיראני.