הדו"ח האמריקני קובע: ישראל בדירוג הראשון במאבק בסחר בבני אדם

שר המשפטים יריב לוין ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מדינת ישראל דורגה בקבוצת הדירוג הראשונה (Tier 1) בדו"ח מחלקת המדינה האמריקנית בנושא המאבק בסחר בבני אדם, שפורסם הערב (חמישי). הדו"ח סוקר את פעילות המדינות ברחבי העולם בתחום המאבק בסחר בבני אדם, ומדרג אותן לפי מידת העמידה שלהן בסטנדרטים הבינלאומיים.

הדו"ח השנתי של ארה"ב מתייחס לשנת 2025, והוא קובע כי מדינת ישראל עומדת באופן מלא בסטנדרטים למיגור הסחר בבני אדם, והגיעה להישגים משמעותיים בתחום זה, ולכן היא תעלה חזרה לדירוג הראשון. במסגרת הדו"ח, הכירה מחלקת המדינה במאמצים הרבים שעושה ממשלת ישראל, בהובלת יחידת התיאום הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם, בחטיבה החברתית במשרד המשפטים. הדו"ח קובע כי למדינת ישראל היו הישגי מפתח משמעותיים בתקופת הדיווח ולכן הועלתה לדירוג הראשון. מהלכים אלו באים לידי ביטוי בדו"ח בכלל המישורים של המאבק בסחר בבני אדם - אכיפה, הגנה על הקורבנות ומניעה, לרבות: הכפלת מספר החקירות בתחום ועלייה בענישה שהוטלה על עבריינים; עיגון נהלים מסודרים להכרה בקורבנות סחר, מכל הסוגים; הרחבת שירותי הטיפול והשיקום ההוליסטיים המותאמים לקורבנות סחר בבני אדם; הגדלת מספר פקחי העבודה והאכיפה מטעם משרד העבודה ורשות האוכלוסין וההגירה; הקמתם של מחלקים ייעודיים לסחר בבני אדם במשטרת ישראל במחוזות שונים והרחבת חוליית סחר בבני אדם במשטרה, לצד מינוי פרקליטים ייעודיים בפרקליטות המדינה והגברת שיתופי הפעולה בין גורמי האכיפה חקיקה חדשה של שר המשפטים יריב לוין המרחיבה את הזכות לסיוע משפטי לקורבנות סחר בבני אדם מטעם משרד המשפטים - גם לליווי בהליך הפלילי - החל משלב החקירה הראשוני, שהביאה לעלייה משמעותית בהיקף מתן הסיוע המשפטי לקורבנות סחר בשנה זו שימור והרחבת מנגנוני מניעה אפקטיביים וטיוב העבודה הבין-משרדית בפרט ביחס למניעת ניצול עובדים זרים.

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ההישגים המשמעותיים המפורטים בדו"ח הינם תולדה של שיתוף הפעולה המצוין של כלל משרדי וגופי הממשלה הרבים הרלוונטיים, בין היתר - משרד המשפטים, משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה והבטחון החברתי, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד העבודה, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל.

"לאחר קדנציה של עבודה מאומצת, זכינו בהכרה מלאה במעמדה של ישראל כמדינה מהמובילות בעולם במאבק בסחר בבני אדם" אמר לוין לאחר פרסום הדו"ח. "אני מודה לכלל השותפים לעשייה, אשר שילבו ידיים למען המטרה החשובה של מאבק בסחר בבני אדם, מניעת מקרי ניצול והבטחת הגנה ומענה ראוי למי שנפגעו מתופעה חמורה זו".

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד, הוסיף כי "משרד המשפטים מברך על עלייתה של מדינת ישראל לדירוג הראשון בדו"ח מחלקת המדינה האמריקאית – הישג המשקף הכרה במחויבותה העקבית של מדינת ישראל להיאבק בתופעת הסחר בבני אדם ולמנוע את ניצולם של החלשים ביותר בחברה. אני מודה ליחידת התיאום הממשלתית במאבק בסחר בחטיבה החברתית במשרד המשפטים ולכלל השותפים על עשייה משותפת למען מטרה חשובה זו".