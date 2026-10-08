עמית סגל טוען: כך מעריכים בליכוד את סיכויי הניצחון

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

בזמן שראשי האופוזיציה נפגשו כדי לתאם עמדות ולשדר אחדות, התכנסה גם צמרת קמפיין הליכוד לדיון בתמונת המצב הפוליטית. כך כתב עמית סגל בטור שפרסם היום (חמישי). לדבריו, לאחר שעות של הצגת נתונים סותרים וניסיונות לפענח את מצב הגושים, הגיעו בליכוד למסקנה שגוש הימין קרוב יותר לניצחון מאשר לתבוסה.

סגל ציין כי התחזיות בסקרים משתנות באופן חריג, ותיאר פער שבין 49 מנדטים לגוש נתניהו לבין 64. לדבריו, גם במחנה של גדי איזנקוט מעריכים שהגוש שלהם מוביל ויכול להתחזק, בין היתר אם יצליח להוריד את עופר וינטר ואת זליכה מתחת לאחוז החסימה. בליכוד, כתב, סבורים שהגוש שלהם ינצח, ושגם שם רואים בהיחלשותם של וינטר וזליכה תנאי שיכול לסייע לכך. לדברי סגל, שתי שאלות מרכזיות עומדות מאחורי המחלוקת: האם מצביעי הליכוד אדישים וכועסים ולכן יגיעו פחות לקלפיות, או שהם דווקא נלהבים ויצביעו בהמוניהם; והאם חמישה או שישה מנדטים עברו מהקואליציה לאופוזיציה, או שהמעבר מסתכם במנדט או שניים.

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סגל בחן גם את התנהלות נתניהו מול יריביו. לשיטתו, מי שמאמין שהוא עומד לנצח עשוי להימנע מעימות עם איזנקוט ולפעול נגד וינטר, כדי שלא להפריע להקמת ממשלה. מי שחושש מהפסד, לעומת זאת, עשוי לחפש עימותים ולשמור על קשרים עם וינטר, כדי שיצטרף לגוש חוסם. הוא הזכיר כי בליכוד זכרו השבוע שנתניהו שידר ביטחון בניצחון גם בבחירות 1999, עד הרגע האחרון, כדי למנוע התפרקות של המחנה. ״מישהו מהם חייב לטעות את טעות חייו״, סיכם.

לצד הבחירות, סגל עסק בטור גם בעימות המדיני שלדבריו ממתין לישראל מול הממשל האמריקני הבא. הוא כתב כי אם ייבחר נשיא דמוקרטי, עלולים לעלות על הפרק הכרה במדינה פלסטינית, הגבלות על הכנסת סחורות מההתנחלויות ועיצומים נגד פוליטיקאים ישראלים מהימין. לטענתו, מערכת הבחירות בישראל כמעט אינה עוסקת באתגר הזה.

איזנקוט נתניהו ( אבשלום ששוני/פלאש90, צילום: פלאש 90 )

סגל הציג את עתיד עזה כחלק מרכזי מההתמודדות המדינית, וכתב כי תוכנית טראמפ לסיום המלחמה היא הישג שיש להיצמד אליו. לפי התיאור שהביא, התוכנית נועדה לקדם שיקום ופירוז של הרצועה, שלטון שאינו חמאסי ואינו של הרשות הפלסטינית, והחלפת מעורבות האו״ם במועצת שלום. סגל הדגיש את רכיב הדה־רדיקליזציה בתוכנית, שלדבריו לא הופיע בהסכמי אוסלו.

לדבריו, יישום התוכנית תקוע, והעיתוי שבו הושקה הקשה על קידומה: שנת בחירות בארצות הברית, החזרת גופות החטופים, המבצע באיראן והתחממות הקמפיין בישראל. סגל כתב כי ממשלת אחדות, שתהיה פטורה מחלק מקשיי ההישרדות הפוליטיים, תוכל לקבל החלטות בנושא עזה. הוא קרא לישראל לנצל את הזמן שנותר לכהונת הנשיא טראמפ כדי לקדם מהלכים בשטח, ולא להתמקד במערכות בחירות חוזרות.

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בחלק נוסף של הטור התייחס סגל לוויכוח הציבורי על עסקת החטופים ולדברים שאמרו אבינתן אור וברט מקגורק. הוא כתב כי אור הסביר מדוע, לדעתו, עסקאות לא־פרופורציונליות עלולות להביא לחטיפות נוספות, וכי מקגורק טען שהצעות כאלה לא עמדו באמת על הפרק לפני שהופעל לחץ צבאי על חמאס. סגל מתח ביקורת על האופן שבו הוצגו בעבר משפחות חטופים שהביעו עמדה דומה, וטען כי השיח הציבורי מסגר חלק מהדעות כבלתי לגיטימיות.

בסיום כתב כי הממשלה אישרה את עסקאות החטופים שהוצגו לה, וכי עד אוקטובר 2025, לפי הטור, לא הונחה הצעה שאפשרה להשיב את כל החטופים בלי נסיגה ישראלית מלאה מעזה. הוא טען שהציבור יבחן את הפער בין הבטחת ״הניצחון המוחלט״ לבין המצב בשטח, אך הוסיף כי בבחירה בין תיאור של ניצחון מוחלט לבין תיאור של כישלון מוחלט, הציבור לא בהכרח יבחר באפשרות השנייה.