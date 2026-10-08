שלמה פילבר למחנה השמאל: "איך אתם מסבירים את המשפט הזה?"

פילבר בבית המשפט ( חיים גולדברג / סרוגים )

הסוקר והיועץ הפוליטי שלמה פילבר תוקף בחריפות את התנהלות כלי התקשורת בעקבות חשיפת הציטוטים מבוקר טבח השבעה באוקטובר, ומציג תהיות קשות לגבי מחדל המודיעין והתנהלות צמרת צה"ל באותם רגעים דרמטיים.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו, כיוון פילבר את האצבע המאשימה לעבר התקשורת והציג תמלול משיחה שקוימה דקות ספורות לאחר תחילת מתקפת הפתע של חמאס. "פיד שמאל, תקשורת. תסבירו איך אבי גיל מסביר את המשפט הזה שאמר לראש הממשלה עשר דקות אחרי תחילת המתקפה?", תהה פילבר.

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לצד הדברים הביא את הציטוט שנאמר על ידי המזכיר הצבאי לראש הממשלה, אלוף אבי גיל, בשעה 06:40 בבוקר האירועים: "אין לנו שום דבר במודיעין. אמרתי לך, התחילו כמה דברים קטנים, אבל נצטרך לשאול אחר כך את השאלות, איך הפתיעו אותנו".