סקר מנדטים: נפתלי בנט יכול לחייך; נתניהו בורח לאיזנקוט

נפתלי בנט ( Gili Yaari/Flash90 )

סקר מנדטים חדש של רשת i24NEWS, שנערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס", מציג את תמונת המצב הפוליטית המעודכנת לקראת הבחירות.

לפי ממצאי הסקר, מפלגת הליכוד ניצבת בראש עם 26 מנדטים, כשאחריה מפלגת 'ישר' המשיגה 20 מנדטים. מפלגת 'ביחד' זוכה ל-11 מנדטים, ואילו 'הדמוקרטים' מקבלים 10 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית מגיעה ל-9 מנדטים, בעוד יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים. עוד עולה מהנתונים כי ש"ס, ישראל ביתנו והרשימה המשותפת מקבלות 7 מנדטים כל אחת. איחוד הציונות הדתית וזהות זוכה ל-6 מנדטים, רע"מ מקבלת 5 מנדטים, ואת רשימת עוברות אחוז החסימה סוגרת מפלגת עמך ישראל עם 4 מנדטים.

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מתחת לאחוז החסימה נותרה רשימת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל וירון זליכה עם 2.3% מהקולות. כמו כן, לא עברו את הסף המפלגות צבע שחור, כחול לבן, נעם לישראל, הציבור החרדי, אח"י וישראל תחילה – עלה ירוק.

בחלוקה לגושים, גוש נתניהו (כולל מפלגתו של וינטר) מגיע ל-60 מנדטים, בעוד גוש מתנגדי נתניהו עומד על 48 מנדטים והמפלגות הערביות משיגות יחד 12 מנדטים.