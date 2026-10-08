נתניהו לרוטמן: "אתה עושה עבודה במאבק בדיקטטורה המשפטית"

רוטמן ונתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח היום (חמישי) את יו"ר ועדת החוקה, ח״כ שמחה רוטמן, לאחר שהציג את המשך הרפורמה המשפטית. ״אתה עושה עבודה במאבק בדיקטטורה המשפטית״, אמר נתניהו לרוטמן.

המחמאה נאמרה לאחר הצגת המשך המהלך המשפטי, ונתניהו הפנה אותה ישירות לרוטמן. בדבריו הוא תיאר את פעילותו של יו״ר ועדת החוקה כעבודה במסגרת המאבק בדיקטטורה המשפטית. בהמשך דבריו התייחס נתניהו לבחירות וטען כי אויבי ישראל רוצים שיריביו ינצחו. הוא הזכיר את חיזבאללה, את יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, את יו"ר רע"ם מנסור עבאס ואת מנהיג איראן עלי חמינאי. ״כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד. אנחנו זה אנחנו. וכל אויבי ישראל רוצים שהם ינצחו״, אמר נתניהו. לדבריו, אותם גורמים מבינים שניצחון של יריביו יהיה תבוסה לישראל, והם מביעים את עמדתם בפומבי: ״הם אומרים את זה. הם מדפיסים את זה. הם משדרים את זה״. .

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נתניהו הוסיף כי אינו משתף את הציבור בחומר סודי, משום שלדבריו אין בכך צורך: ״אני לא משתף אתכם בחומר סודי, אם כי זה גם מעניין לשמוע גם את זה. אבל לא צריך. הם אומרים את זה".

בהמשך אמר נתניהו כי אויבי ישראל יודעים שהוא נלחם בהם וכי ישראל תמשיך להילחם. ״ובעזרת השם אחרי ההישגים הכבירים שלנו, אנחנו נשלים את המלאכה״, אמר