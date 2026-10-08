משרד הבריאות מזהיר: המים המינרלים האלה מסוכנים

( שאטרסטוק )

חברת 'טעמים כל הזמן' בע"מ הודיעה על איסוף מדרכי השיווק של מוצרי מי שתייה מהמותגים HAYAT ו"חרמון".

על פי הודעת החברה, בעקבות פעילות פיקוח של שירות המזון במשרד הבריאות נמצא כי מי השתייה מיוצרים ומשווקים בניגוד לדין, וכי בטיחותם אינה ידועה. בעקבות זאת, הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים. מדובר במי שתייה של המותג HAYAT, באריזת 200 מ"ל, עם ברקוד 7290114251549. המוצר ממולא על ידי חברת טעמים כל הזמן בע"מ. האיסוף מתייחס לכל המוצרים שתאריך הייצור שלהם הוא עד וכולל 2 בספטמבר 2026, כאשר תאריך הייצור מסומן על גבי המוצר ב־PRD. בנוסף, מדובר במוצרים שתאריך ה"עדיף להשתמש לפני" שלהם הוא עד וכולל 1 בספטמבר 2027, ומסומן ב־EXD.

כמו כן נאספים מי שתייה של המותג "חרמון", באריזת 200 מ"ל, עם ברקוד 7290114251518. גם מוצר זה ממולא על ידי חברת טעמים כל הזמן בע"מ. האיסוף מתייחס לכל המוצרים שתאריך הייצור שלהם הוא עד וכולל 2 בספטמבר 2026, המסומן ב־PRD, ולכל המוצרים שתאריך ה"עדיף להשתמש לפני" שלהם הוא עד וכולל 2 בספטמבר 2027, המסומן ב־EXD.

החברה מסרה כי היא פועלת לאיתור המוצרים המצויים בדרכי השיווק ולאיסופם, בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים. לפרטים ולמסירת מידע בנוגע להימצאות המוצרים ניתן לפנות לחברה בטלפון 04-6111102 או בדואר האלקטרוני samah@greatline.co.