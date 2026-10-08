החות'ים תקפו את שדה התעופה בריאד, מטוס נפגע ועלה באש

נמל התעופה בריאד. אילוסטרציה ( פדור סליבנוב\שאטרסטוק )

הלחימה נמשכת: פיצוצים עזים נשמעו היום (חמישי) בריאד, זאת לאחר שהחות'ים שיגרו טילים בליסטיים לעבר נמל התעופה הבינלאומי "המלך חאלד" שבבירה הסעודית. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה כי מטוס שהיה בשדה התעופה נפגע מהטיל ועלה באש, כשעשן כבד היתמר מעל האזור.

לפי הדיווח ברשת רויטרס, המטוס שנפגע היה ריק מאדם, ונפגע כשהוא חנה בנמל התעופה. זמן קצר לאחר מכן, החות'ים לקחו אחריות על שיגור הטילים לעבר ריאד, כשבמקביל טענו כי שיגרו טילים נוספים לעבר נמל התעופה בעיר נג'ראן וכן לעבר שדה התעופה של חיל האוויר הסעודי בעיר ח'מיס מושייט. מנגד, בסעודיה לא אישרו את הדיווחים על פגיעה בנמל התעופה בריאד, אך ציינה כי יירטה שני טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים. לדבריהם, רסיסים מיירוט של אחד הטילים בריאד גרמו נזק לגן ילדים ולמרכז רפואי.

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כאמור, התקיפות הנוכחיות של החות'ים מגיעות אחרי שמוקדם יותר היום דווח כי סעודיה יצאה לגל לחימה נוסף נגד המורדים בתימן - בגיבוי של טורקיה ופקיסטן. מעל מאה אלף לוחמים תימנים, הנאמנים לממשלה הרשמית בצנעא ושנתמכים על ידי סעודיה, פתחו בעוד גל לחימה במערכה כנגד המורדים החות'ים בתימן, כשבדומה לגלי לחימה קודמים ההישגים הראשוניים מעלים אופטימיות - אך ככל הנראה החות'ים כאן כדי להישאר.

תיעודים חדשים שמגיעים מתימן בימים האחרונים מציגים תמונה דומה לתחילת גל הלחימה הקודם, כשהחות'ים שפועלים תחת עליונות אווירית סעודית ועל פי דיווחים גם בסיוע של חיל האוויר הפקיסטני, ממהרים לסגת מעמדות הלחימה ונוטשים אחריהם נשקים כבדים ומשוריינים ששדו מהכוחות בסבב הלחימה הקודם.