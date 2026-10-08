איזנקוט ליועמ"שית: בדקי אם נתניהו מסר מידע כוזב על הטבח

איזנקוט נתניהו ( אבשלום ששוני/פלאש90, צילום: פלאש 90 )

מפלגת ישר! עם איזנקוט פנתה היום (חמישי) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, בדרישה למצות את הבדיקה בנוגע לחשד שראש הממשלה בנימין נתניהו מסר מידע כוזב ומסולף למבקר המדינה ולציבור על מחדל 7 באוקטובר. הפנייה הוגשה באמצעות עו״ד אורי הברמן, בעקבות תחקיר העיתונאי רונן ברגמן בידיעות אחרונות ודברים שאמר האלוף (מיל׳) אבי גיל, ששימש כמזכירו הצבאי של נתניהו, בישראל היום ובחדשות 12.

בפנייה נטען כי נתניהו הציג תמונה חלקית של מסמכים ביטחוניים שקדמו לטבח, והשמיט מהם אזהרות והערכות מודיעיניות על התעצמות חמאס, התקרבותו לציר האיראני והסכנה להסלמה מול ישראל. בין היתר, נכתב כי השמטות נחשפו במסמך מודיעיני מ־3 באוקטובר 2023, ארבעה ימים לפני הטבח.

נתניהו ( לע"מ )

גיל התייחס למסמך שהועבר למבקר המדינה ואמר: ״המסמך למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת. זה חלק מהאמת אבל לא כל האמת״.

במפלגה טוענים כי הנסיבות מעלות חשש לשימוש לרעה בסמכות, להפרעה לעובד ציבור ולהפרת אמונים. עוד נטען כי הצגת המידע עלולה לפגוע בעבודתה של ועדת חקירה עתידית ולשמש ניסיון לתאם עדויות ולטייח את האמת, בזמן שנתניהו פועל, לפי הפנייה, למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

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בפנייה נכתב: ״ראש הממשלה עושה שימוש לרעה בסמכותו והופך לצנזור של הציבור לפי נוחותו האישית והתעמולתית בלבד, והכול תוך ניסיון להסתיר ולעוות את העבר״. המפלגה מפנה גם לסעיף 239 לחוק העונשין, שלפיו מי שמוסר ביודעין תצהיר שקר דינו מאסר של שלוש שנים.

לפי ישר! עם איזנקוט, מי שעמד בראש המדינה בזמן האסון וממשיך, לטענתה, למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אינו יכול להחליט אילו עובדות ייחשפו לציבור. במפלגה כתבו כי הציבור זכאי לאמת מלאה, לבירור האחריות ולמיצוי הדין. בתוכן שנמסר לא נכללה תגובה מטעם ראש הממשלה