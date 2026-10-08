טראמפ מודיע: "לא נתקוף את איראן לפני בחירות האמצע"

טראמפ ( שאטרסטוק )

הפסקת אש: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר כעת (חמישי) כי המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן נמשך, כשהודיע כי ארה"ב לא תתקוף את איראן בכלל עד אחרי בחירות האמצע שיתקיימו ב-3 בנובמבר.

"אנחנו מקיימים דיונים פרודוקטיביים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "אני רוצה להבהיר לכולם שלמרות שאיראן נמצאת במצב גרוע מאוד, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, ולמרות שהמצור יישאר בתוקף מלא, כאשר כמויות שיא של נפט זורמות דרך מצר הורמוז (22 מיליון חביות רק אתמול בערב, כאשר אף חבית אחת לא הגיעה מאיראן או יועדה אליה!) - אנחנו לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שייערכו בארה"ב ב־3 בנובמבר". למרות ההתחייבות להימנע מתקיפה באיראן למשך כמעט חודש, טראמפ סיכם את הפוסט שלו בהבהרה: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני!".

עוד באותו נושא איראן חושפת: קיבלנו הצעה נוספת מארה"ב יאיר אמר

כאמור, הבוקר דווח כי שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' חשף שארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות לגבי הפעילות הימית במפרץ הפרסי, החליטו לחלק את הפעילות במרחב בין שני הכוחות באופן שווה. "הדרך שנלחמתם מעוררת השראה, אתם יודעים, אנחנו הגענו להסכם עם האיראנים, והיה לכם חלק קריטי בהגעה להסכם הזה" חלק הגסת' עם אנשי חיל הים. "אנחנו החלטנו לחלוק איתם את האוקיינוס...הם קיבלו את החלק מתחת לפני המים ואנחנו קיבלנו את החלק שמעל".

בהמשך היום שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אישר בשיחה עם ערוץ תקשורת איראני כי המשטר אכן קיבל הצעה חדשה מארצות הברית, דרך גורמים דיפלומטיים. על פי עראקצ'י, ההצעה התקבלה בימים האחרונים אך נשמרה בסודיות יחסית בזמן שבכירי המשטר עסקו בפרטיה ודנו בהם. שר החוץ האיראני סירב למסור פרטים ספציפיים, אך הסביר כי איראן ניסחה תגובה להצעה האמריקנית וצפויה להעבירה בקרוב - ומשם הכדור יחזור למגרש של וושינגטון.