צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק באמילי דמארי וחטופים נוספים

החיסול של פרח חמאד בעזה ( דוברות המשטרה )

דובר צה"ל הודיע היום (חמישי) כי צה"ל חיסל ברצועת עזה את מחמד מחסן נמר יאזגי, מפקד בגדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקתם בשבי של שלושה חטופים ישראלים: אמילי דמארי, רומי גונן ומתן אנגרסט.

על פי הודעת דובר צה"ל, יאזגי חוסל בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע, ביום שני, במרחב העיר עזה. בצבא ציינו כי לאורך המלחמה היה מעורב בהחזקת חטופים במרחב חטיבת העיר עזה, ובהם שלושת החטופים ששמותיהם הותרו לפרסום במסגרת ההודעה.

המחוסלים ( צילום: דובר צה'ל )

החיסול של יאזגי אינו היחיד שעליו דיווח צה"ל. בתקיפה נוספת שבוצעה ביום שלישי במרחב צברה שבעיר עזה, חוסל מוחמד פוזי מוחמד עווד גמל, מחבל בגדוד דרג' תופאח בזרוע הצבאית של חמאס.

לפי צה"ל, שני המחבלים היו מעורבים בתקופה האחרונה בקידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, השניים פעלו לשיקום היכולות של ארגון הטרור חמאס ברצועה.

בצבא הדגישו כי פעילותם של המחבלים בוצעה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. על פי ההודעה, ההחלטה לחסל את השניים התקבלה לנוכח האיום שהיוו, והתקיפות בוצעו מהאוויר במטרה להסיר אותו.

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בהודעת דובר צה"ל נמסר: "בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש".

עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הקיים, וכי הצבא ימשיך לפעול נגד איומים מיידיים.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר בהודעת הצבא.