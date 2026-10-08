נתניהו הזהיר את הרבנים: השמאל יסגור ישיבות

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (חמישי) את השמאל במהלך כנס רבני הציונות הדתית, והציב גם את עתיד הישיבות במוקד אזהרת הבחירות שלו - כך סיפרו לסרוגים משתתפים בכנס.
"הבחירות האלו גורליות, גורליות יותר מתמיד, בגלל הצד השני. יש הקצנה בשמאל, אנחנו רואים את זה" אמר נתניהו, והזהיר מפני "סגירת ישיבות, פינוי יישובים, מדינה פלסטינית, כניעה בעזה".
בדברים הללו אימץ נתניהו מסר של הגנה על הישיבות והעולם התורני, לצד האזהרות המדיניות והביטחוניות. הוא קרא לצאת ולהצביע וסיכם: "זה או ימין או פלסטין".
כאמור, כנס רבני הציונות הדתית נערך מוקדם יותר היום במלון רמדה בירושלים, בהשתתפות נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הפגישה נערכה בהובלת ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, שמונה לעמוד בראש המטה להעלאת אחוז ההצבעה בגוש הימין, והיא נועדה לגבש דרכי פעולה משותפות ולהקים עבודת מטה סדורה שתחבר את השטח לקראת הבחירות.
בהמשך היום נערך גם אירוע רב משתתפים שיזם גנץ, בהשתתפות נתניהו, סמוטריץ', שורה ארוכה של ראשי רשויות מיהודה ושומרון ופעילי ימין מובילים מכל הארץ.
פעם דיברו אצלנו על מסירות נפש, היום נתניהו מוכר לנו הפחדות זולות בשביל שרידות פוליטית! רק הפוליטיקאים המשתמטים מרוויחים מהפילוג הזה 🤬