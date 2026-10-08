נתניהו הזהיר את הרבנים: השמאל יסגור ישיבות

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (חמישי) את השמאל במהלך כנס רבני הציונות הדתית, והציב גם את עתיד הישיבות במוקד אזהרת הבחירות שלו - כך סיפרו לסרוגים משתתפים בכנס.

"הבחירות האלו גורליות, גורליות יותר מתמיד, בגלל הצד השני. יש הקצנה בשמאל, אנחנו רואים את זה" אמר נתניהו, והזהיר מפני "סגירת ישיבות, פינוי יישובים, מדינה פלסטינית, כניעה בעזה".

בדברים הללו אימץ נתניהו מסר של הגנה על הישיבות והעולם התורני, לצד האזהרות המדיניות והביטחוניות. הוא קרא לצאת ולהצביע וסיכם: "זה או ימין או פלסטין".