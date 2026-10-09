ברכה כפולה: מדוע נכפל "כי טוב" ביום השלישי לבריאה?

מים שמים ויבשה בכנרת ( צילום: אריאל שרפר )

פרשת "בראשית" עמוסה וגדושה בנושאים רבים ומורכבים שכל אחד מהם, ובמיוחד ששת ימי המעשה יכולים להכיל דבר תורה בפני עצמו. אך אם אין ברירה ובדבר-תורה נאלצים להתמקד בנושא אחד בלבד, הייחודיות של יום שלישי יכולה בהחלט לשמש "וורט" מחכים ומעצים עם מסר לחיים.

שמי שמים ארץ וימים ( אילוסטרציה AI )

פעמיים כי טוב

הייחודיות של היום השלישי לבריאה היא שבו הסתיימה מלאכת הפרדת המים מלמעלה למטה והתהוות היבשה, ובנוסף הצמיחה האדמה דשא ועצי פרי. בשל כך נכתב בתורה ביום שלישי "פעמיים כי טוב" בניגוד לשאר הימים שהמושג "כי טוב" מופיע רק פעם אחת בסוף תיאור הבריאה של אותו יום.

רש"י מפרש שביום השני החל תהליך הפרדת המים מהשמיים לארץ, אך עדיין לא התגבשו המים בעולם לאזור תחום ומוגדר ונראתה היבשה, שבהמשך תוציא גם ירק ופרי בציווי הבורא, ובגלל שמהלך בריאת המים והפרדתם לא הושלם ביום אחד, נאמר ביום שאחריו פעם אחת "כי טוב" על השלמת בריאת המים, ופעם שניה על יצירת האדמה המכונה יבשה והפיכתה לקרקע פוריה לצמיחה לתועלת האדם שיגיע בהמשך.

מכאן למדנו שהברכה על משהו טוב מחייבת את השלמת התהליך כדי לברך על דבר מוגמר ולא חלקי.

פירוש נוסף ומחכים, , “הכלי יקר" מסביר כי הדברים שנבראו עד היום השלישי היו עומדים ולא משתנים מצורתם הטבעית אך סודרו מחדש באופן הגיוני לכדי מציאות שאינה "תוהו ובוהו". לעומתם, ביום השלישי נבראו אדמה שממנה צמחו דשאים ועצים מניבי פירות ועל יכולת הצמיחה והנתינה הזו התווספה עוד ברכת "כי טוב" ליום זה.

שולחן שבת ערוך ( שאטרסטוק )

מסר חיובי כפול לחיים

משמעות כפילת "כי טוב" ביום השלישי מלמדת את האדם שנברא בערב שבת בין השמשות וכל השבוע מצווה "לעשות" שני ערכים חשובים לחיים:

הברכה מגיעה רק בגמר העבודה או תהליך יצירה של מיזם כלשהו ולא באמצע הדרך.

ברכה מיוחדת מגיעה למי שמשתמש במשאבים העומדים לרשותו כדי לסייע לאחרים ורצוי לרבים.

וכל מי שבחסדי השם זוכה לראות את הטוב בעמלו כל השבוע יותר מפעמיים ביום יכול להגיע בשלוות נפש ליום השישי ולשבות בשמחה מכל מלאכה.

שבת שלום!