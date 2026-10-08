היועמ"שית ( אורן בן חקון / פלאש90 )

מפלגת ש"ס פרסמה הערב (חמישי) הודעה חריפה בעקבות מעצרי בני הישיבות וההפגנות בכבישי ישראל, ובה האשימה את היועצת המשפטית לממשלה בניסיון לפגוע בגוש הימין ובציבור החרדי. במפלגה טענו גם כי על פי מידע שבידיהם, אנשי מחאת קפלן עומדים מאחורי מימון ההפגנות.

"המעצרים היזומים והכואבים של בני הישיבות בתקופה זו, והכאוס שאנו רואים כעת בכבישי ישראל, הם מעשי ידיה של היועמ״שית, במטרה לפורר את גוש הימין, להשניא את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה", נמסר מטעם ש"ס.

הפגנת חרדים ( צילום: חיים גולדברג\פלאש 90 )

במפלגה הוסיפו והאשימו כי מדובר בהתערבות במערכת הבחירות: "זו התערבות בוטה וחסרת תקדים של מערכת המשפט ושל גורמים במשטרה הצבאית במערכת הבחירות".

בהמשך ההודעה העלתה ש"ס טענה נוספת, הפעם בנוגע למימון ההפגנות המתקיימות בעקבות מעצרי בני הישיבות.

"על פי המידע שבידינו, מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן, שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים", טענו במפלגה.

לצד ההאשמות נגד היועצת המשפטית לממשלה ואנשי מחאת קפלן, בש"ס ביקשו להבהיר כי הם מתנגדים להפגנות האלימות ולהשלכותיהן על הציבור.

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"המעשים הללו אינם מייצגים את הציבור החרדי, גורמים לחילול השם נורא ומסבים נזק חמור למאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה", נמסר בהודעת המפלגה.

את ההודעה חתמה ש"ס בקריאה ישירה לציבור החרדי, שבה שבה וקשרה בין היועצת המשפטית לממשלה לבין אנשי מחאת קפלן: "ולציבור החרדי אנו קוראים: אל תתנו ליועמ״שית ולכסף של קפלן לחבל בתוכנו. אל תתנו להם לנצח!"