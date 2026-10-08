יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מאט דיימון

מאט דיימון, אחד השחקנים המוכרים והאהובים בהוליווד, חוגג היום (חמישי) את יום הולדתו ה-56. לאורך השנים הוא כיכב בעשרות סרטים, זכה באוסקר והפך לאחד השמות הגדולים בתעשייה. אבל לצד ההצלחה על המסך, יש לא מעט סיפורים מעניינים גם מאחורי הקלעים. לכבוד יום הולדתו, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא ובן אפלק חברים עוד מהילדות

הרבה לפני שהפכו לכוכבים הוליוודיים, מאט דיימון ובן אפלק היו פשוט שני ילדים שגדלו באותה שכונה בקיימברידג', מסצ'וסטס. הם הכירו כשהיו ילדים, למדו באותו בית ספר וחלמו יחד להיות שחקנים. גם כשהתחילו לנסות את מזלם בהוליווד, הם נשארו צמודים ואפילו חלקו חשבון בנק בתקופה שבה עוד התקשו למצוא עבודה. יותר מארבעה עשורים אחרי, השניים עדיין חברים קרובים ומשתפים פעולה גם על המסך.

2. הוא עזב את הרווארד רגע לפני שסיים את התואר

לא כל יום שומעים על מישהו שמתקבל לאוניברסיטת הרווארד היוקרתית ומחליט לעזוב אותה, אבל זה בדיוק מה שדיימון עשה. בשנת 1988 הוא התחיל ללמוד ספרות אנגלית, ובמקביל ניסה לפתח את קריירת המשחק שלו. ככל שהגיעו יותר הזדמנויות בקולנוע, הלימודים נדחקו הצידה, עד שבסופו של דבר החליט לעזוב. החלק המפתיע? היו חסרות לו רק 12 נקודות זכות כדי להשלים את התואר.

3. הסרט שהביא לו אוסקר התחיל בכלל כמטלה באוניברסיטה

אחד הסרטים שהפכו את דיימון לכוכב היה "סיפורו של ויל האנטינג", אבל הסיפור מאחוריו מעניין לא פחות. הרעיון לתסריט נולד בכלל בזמן שלמד בהרווארד, כחלק ממטלה שהגיש בקורס. בהמשך הוא פיתח את הסיפור יחד עם חברו הטוב בן אפלק, והשניים הצליחו להפוך אותו לסרט הוליוודי מצליח. בשנת 1998 הם כבר עמדו יחד על במת האוסקר וקיבלו את הפרס לתסריט המקורי הטוב ביותר. דיימון גם היה מועמד לפרס השחקן הראשי על תפקידו בסרט.

4. התפקיד הראשון שלו בקולנוע כלל שורה אחת בלבד

קשה לדמיין את מאט דיימון בתפקיד של כמה שניות, אבל ככה בדיוק התחילה הקריירה שלו. בשנת 1988, כשהיה בן 18, הוא הופיע בסרט "מיסטיק פיצה" לצד ג'וליה רוברטס. התפקיד שלו היה כל כך קטן, שהוא כלל שורת דיאלוג אחת בלבד. באותם ימים הוא עוד היה שחקן צעיר בתחילת הדרך, בלי לדעת שבעתיד יהפוך לאחד הכוכבים הגדולים בהוליווד.

5. הוא ויתר על תפקיד שהיה יכול להכניס לו 250 מיליון דולר

אם יש החלטה אחת שדיימון כנראה לא ישכח, זו ההצעה שקיבל מג'יימס קמרון לככב בסרט "אווטאר". הבמאי רצה אותו לתפקיד הראשי ואף הציע לו עשרה אחוזים מהכנסות הסרט. אלא שדיימון כבר היה מחויב לצילומי סרטי "ג'ייסון בורן", ולכן החליט לסרב. התפקיד עבר לסם וורת'ינגטון, ו"אווטאר" הפך לאחד הסרטים המצליחים בהיסטוריה. לפי ההערכות, ההחלטה הזו עלתה לדיימון בהכנסה פוטנציאלית של כ-250 מיליון דולר.

6. את אשתו הוא הכיר במקרה בבר במיאמי

בניגוד ללא מעט כוכבים בהוליווד, דיימון לא הכיר את אשתו על סט צילומים. בשנת 2003, בזמן שצילם סרט במיאמי, הוא יצא לבלות עם חברי הצוות והגיע לבר שבו עבדה לוסיאנה ברוסו, ברמנית ילידת ארגנטינה. המפגש המקרי הפך לסיפור אהבה, וכעבור שנתיים הם כבר התחתנו בטקס פרטי בניו יורק. מאז נולדו להם שלוש בנות משותפות, ודיימון מגדל גם את בתה של לוסיאנה ממערכת יחסים קודמת.

7. הוא הוריד 18 קילוגרמים בשביל תפקיד - וזה עלה לו בבריאות

דיימון ידוע כמי שלוקח את התפקידים שלו ברצינות, אבל בתחילת הקריירה הוא לקח את זה קצת רחוק מדי. לקראת הסרט "אומץ תחת אש" משנת 1996, שבו גילם חייל המתמודד עם התמכרות לסמים, הוא החליט לרדת במשקל בצורה קיצונית. בתוך זמן קצר השיל כ-18 קילוגרמים, אלא שהשינוי החד פגע בבריאותו. בהמשך סיפר על ההשלכות של הירידה המהירה במשקל, שהפכה את ההכנות לסרט לחוויה לא פשוטה בכלל.

8. הוא מנהל "סכסוך" עם ג'ימי קימל כבר יותר מ-20 שנה

מי שמכיר את תוכנית האירוח של ג'ימי קימל בוודאי שמע על היריבות המפורסמת שלו עם מאט דיימון. הכול התחיל בשנת 2005, כשקימל סיים את אחת התוכניות בהתנצלות בפני דיימון על כך שלא נשאר זמן לראיין אותו, למרות שהשחקן בכלל לא היה אמור להתארח. הבדיחה הצליחה כל כך, שקימל המשיך להשתמש בה שוב ושוב. עם השנים השניים הפכו את העניין למסורת של עקיצות, מערכונים והופעות משותפות, כשכל אחד מנסה להתעלות על השני. ולמרות כל הדרמה על המסך, מדובר כמובן ביריבות קומית בלבד.

9. הוא כמעט הפך לנבל בסרט של באטמן

בשנת 2008 הייתה לדיימון הזדמנות להצטרף לאחד מסרטי גיבורי העל המצליחים ביותר. הוא קיבל הצעה לגלם את הארווי דנט בסרט "האביר האפל" של כריסטופר נולאן, דמות שבהמשך הופכת לנבל דו-פרצוף. אלא שבסופו של דבר הוא לא השתתף בסרט, והתפקיד עבר לשחקן ארון אקהרט. למרות זאת, דיימון ונולאן עוד הספיקו לעבוד יחד בהמשך, בין היתר בסרטים "בין כוכבים", "אופנהיימר" ו"האודיסיאה".

10. הוא אוהד מושבע של קבוצת הבייסבול של בוסטון

גם אחרי עשרות שנים בהוליווד, דיימון נשאר מחובר לעיר שבה גדל. השחקן הוא אוהד ותיק של קבוצת הבייסבול בוסטון רד סוקס, ומקפיד לעקוב אחריה ואף להגיע למשחקים כשהוא יכול. האהבה לקבוצה התחילה עוד בילדותו, והרבה לפני השטיחים האדומים והפרסים, היא כבר הייתה חלק בלתי נפרד מחייו.