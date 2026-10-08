סרוגים
חדשות בארץ

אחרי הפוגה קצרה; הגשם חוזר. תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר נוח אך חם מהרגיל לעונה ילווה אותנו בסוף השבוע, לצד אפשרות לגשם מקומי בדרום הארץ בערב שבת. תחזית מזג אוויר

תגובות
עקבו אחרינו ב -
(שאטרסטוק)

מזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובאזורי ההרים יאפיין את הימים הקרובים, כאשר לקראת יום השבת וראשית השבוע הבא אף ייתכן גשם מקומי בחלק מאזורי הארץ.

יום שישי: יהיה נאה, עם טמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

יום שבת: מעונן חלקית, כאשר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בדרום הארץ.

חדשות סרוגים

יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עדיין ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה.

יום שני: מעונן חלקית, עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

יום שלישי: מעונן חלקית עד נאה, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו