( שאטרסטוק )

מזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובאזורי ההרים יאפיין את הימים הקרובים, כאשר לקראת יום השבת וראשית השבוע הבא אף ייתכן גשם מקומי בחלק מאזורי הארץ.

יום שישי: יהיה נאה, עם טמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. יום שבת: מעונן חלקית, כאשר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בדרום הארץ.

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יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עדיין ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה.

יום שני: מעונן חלקית, עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

יום שלישי: מעונן חלקית עד נאה, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.