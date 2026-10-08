מזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובאזורי ההרים יאפיין את הימים הקרובים, כאשר לקראת יום השבת וראשית השבוע הבא אף ייתכן גשם מקומי בחלק מאזורי הארץ.
יום שישי: יהיה נאה, עם טמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
יום שבת: מעונן חלקית, כאשר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בדרום הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עדיין ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה.
יום שני: מעונן חלקית, עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
יום שלישי: מעונן חלקית עד נאה, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.