אות הוקרה מהמדינה ליוצרי סרט התגובה ל"נז"א"

חוטובולי ויוצרי הסרט ( ללא )

התגובה הישראלית: ראש מערך ההסברה הלאומי, ציפי חוטובלי, העניקה היום (חמישי) תעודת הוקרה לאריאל אורבוך, רועי דנינו וחגי גוטמן, יוצרי הסרט 'נז"א - הסיפור האמיתי'. חוטובלי ציינה כי תעודת ההוקרה מוענקת על תרומתם להסברה הישראלית. הסרט מהווה תגובה ל"נז"א", כשהוא מציג עדויות לוחמים ומגיב לטענות שהוצגו בסרט השנוי במחלוקת. במערך ההסברה הסבירו כי הסרט "מפריך את עלילות הדם נגד לוחמי צה"ל ומפקדיו ובכך מגן על החיילים ועל המדינה".

עוד באותו נושא 3 שבועות אחרי הסערה: צה"ל בתגובה רשמית לסרט נז"א חדשות סרוגים

״הסרט מציג את האמת של ישראל והמוסריות של לוחמי צה״ל מול עלילות הדם והשקרים שמופצים נגדנו בעולם" אמרה חוטובלי. "הסרט, שזכה לעשרות מיליוני צפיות, חושף את פשעי החמאס והשימוש השפל שלו באוכלוסייה אזרחית".

"אני מודה ליוצרי הסרט על היוזמה, ההתקפיות והיצירתיות" הוסיפה ופנתה לאורבוך, דנינו וגוטמן. "אתם ביטוי של הרוח האזרחית המופלאה שלנו ואני גאה לתת לכם את הרוח הגבית וההוקרה בשם המערך ובשם מדינת ישראל".