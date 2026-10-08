לא רק חריימה: מתכון לקציצות דגים ברוטב לימוני לשבת

רוצים לגוון קצת את שולחן השבת? קציצות דגים רכות ברוטב לימון, שום ועשבי תיבול הן בדיוק מה שצריך. מנה טעימה, קלה להכנה ומלאה בטעמים שכל המשפחה תאהב.

מצרכים (ל-4–6 מנות)

לקציצות:

600 גרם פילה דג לבן טחון, ללא עור ועצמות

בצל קטן מגורד וסחוט

3 שיני שום כתושות

חצי כוס כוסברה קצוצה

רבע כוס פטרוזיליה קצוצה

ביצה

3 כפות פירורי לחם

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית כמון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

לרוטב:

3 כפות שמן זית

5 שיני שום פרוסות

מיץ מלימון אחד

כפית כורכום

חצי כפית פפריקה מתוקה

כוס וחצי מים חמים

חצי כוס כוסברה קצוצה

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

פרוסות לימון דקות

אופן ההכנה

1. בקערה גדולה מערבבים את הדג הטחון עם הבצל, השום, הכוסברה, הפטרוזיליה, הביצה, פירורי הלחם והתבלינים, עד לקבלת תערובת אחידה. מכניסים למקרר ל-15 דקות להתייצבות.

2. מחממים שמן זית בסיר רחב ומוסיפים את פרוסות השום. מטגנים כחצי דקה, עד שהשום מפיץ ריח נעים, ומקפידים שלא יישרף.

3. מוסיפים את הכורכום והפפריקה, מערבבים ויוצקים פנימה את המים החמים ומיץ הלימון. מתבלים במלח ובפלפל ומביאים לרתיחה עדינה.

4. יוצרים מהתערובת קציצות בינוניות בידיים רטובות ומסדרים אותן בזהירות בתוך הרוטב.

5. מכסים את הסיר ומבשלים על אש נמוכה במשך 20–25 דקות, עד שהקציצות מוכנות. במהלך הבישול מנענעים מדי פעם את הסיר בעדינות, כדי שהרוטב יעטוף את הקציצות מכל הצדדים.

6. מוסיפים את הכוסברה הקצוצה ואת פרוסות הלימון וממשיכים לבשל כ-5 דקות נוספות ללא מכסה, עד שהרוטב מצטמצם מעט.