נתניהו חשף: זה המצב האמיתי של הליכוד בסקרים הפנימיים

ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא להמרצת הפעילים בשטח ומזהיר מפני שאננות. בכנס שנערך עם פעילי שטח של הליכוד, הציג נתניהו תמונת מצב מורכבת של המפה הפוליטית והדגיש כי המערכה צמודה מתמיד.
לפי דיווח של העיתונאי יקי אדמקר, נתניהו אמר לפעילים: "אנחנו על זמן שאול. הבחירות כרגע צמודות, אנחנו בתיקו. זה לא מה שאתם שומעים באולפני התבהלה וגם לא הנבואות היותר אופטימיות של פילבר".
בדבריו חידד ראש הממשלה את החשיבות של כל קול וקול לקראת יום הבוחר, כשהוא מפציר בפעילים לפעול בכל הכוח בשטח: "הבחירות יוכרעו על חודם של קולות".
אין שום תיקו, אנשים פשוט עייפים מהספינים והשחיתות! הגיע הזמן לדאוג לביטחון ולחיה ותן לחיות במקום לקמפיינים