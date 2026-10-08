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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו חשף: זה המצב האמיתי של הליכוד בסקרים הפנימיים

בכנס סגור עם פעילי שטח של המפלגה חשף ראש הממשלה את מצבו האמיתי של הליכוד בסקרים

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(שלו שלום / פלאש90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא להמרצת הפעילים בשטח ומזהיר מפני שאננות. בכנס שנערך עם פעילי שטח של הליכוד, הציג נתניהו תמונת מצב מורכבת של המפה הפוליטית והדגיש כי המערכה צמודה מתמיד.

לפי דיווח של העיתונאי יקי אדמקר, נתניהו אמר לפעילים: "אנחנו על זמן שאול. הבחירות כרגע צמודות, אנחנו בתיקו. זה לא מה שאתם שומעים באולפני התבהלה וגם לא הנבואות היותר אופטימיות של פילבר".

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בדבריו חידד ראש הממשלה את החשיבות של כל קול וקול לקראת יום הבוחר, כשהוא מפציר בפעילים לפעול בכל הכוח בשטח: "הבחירות יוכרעו על חודם של קולות".
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