נתניהו חשף: זה המצב האמיתי של הליכוד בסקרים הפנימיים

ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא להמרצת הפעילים בשטח ומזהיר מפני שאננות. בכנס שנערך עם פעילי שטח של הליכוד, הציג נתניהו תמונת מצב מורכבת של המפה הפוליטית והדגיש כי המערכה צמודה מתמיד.

לפי דיווח של העיתונאי יקי אדמקר, נתניהו אמר לפעילים: "אנחנו על זמן שאול. הבחירות כרגע צמודות, אנחנו בתיקו. זה לא מה שאתם שומעים באולפני התבהלה וגם לא הנבואות היותר אופטימיות של פילבר".