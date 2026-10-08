אחרי עשרות שנים בהוליווד: ג'ורג' קלוני נכנס לתחום חדש

ג'ורג קלוני ( Harald Krichel )

אנחנו מכירים אותו בעיקר מסרטים כמו "אושן 11", "תלוי באוויר" ו"כוח משיכה", אבל בקרוב אולי נוכל לפגוש את ג'ורג' קלוני דווקא במסעדה. הכוכב ההוליוודי בן ה-65 מתכנן, על פי דיווחים בתקשורת הבריטית, לפתוח מסעדה איטלקית בכפר קוטיניאק שבדרום צרפת, לא רחוק מביתו. אם הכול יתנהל כמתוכנן, המסעדה צפויה להיפתח כבר באביב 2027.

קלוני מקדם את המיזם יחד עם איש העסקים הקנדי גרהאם פורטר, שבבעלותו מלון באזור. המסעדה צפויה לפעול במבנה שבו שכנה בעבר מסעדה מקומית, ועבודות השיפוץ במקום כבר החלו. עם זאת, פרטים כמו שם המסעדה, התפריט וזהות השף עדיין לא נחשפו, וגם התוכניות הרשמיות טרם הוגשו לרשויות. החיים החדשים של משפחת קלוני הבחירה לפתוח מסעדה דווקא בדרום צרפת לא ממש מפתיעה. בשנים האחרונות קלוני ואשתו אמל, עורכת דין לזכויות אדם, מבלים חלק ניכר מזמנם באזור, לאחר שרכשו בשנת 2021 אחוזה כפרית סמוך לבריניול. בדצמבר האחרון אף קיבלו בני הזוג ושני ילדיהם, התאומים אלה ואלכסנדר בני התשע, אזרחות צרפתית. בריאיון למגזין Esquire סיפר קלוני כי החיים בצרפת מאפשרים לו ולמשפחתו ליהנות משגרה רגועה יותר, הרחק מאור הזרקורים של הוליווד. "אנחנו גרים בחווה בצרפת", סיפר. "הם לא כל הזמן באייפדים שלהם. הם אוכלים ארוחת ערב עם מבוגרים וצריכים לפנות את הכלים שלהם. יש להם חיים הרבה יותר טובים". לדבריו, אחת הסיבות המרכזיות למעבר הייתה הרצון שילדיו יגדלו בסביבה שבה לא יצטרכו להתמודד עם הפרסום של הוריהם. קלוני הודה כי חשש לגדל אותם בלוס אנג'לס, שם היו עלולים למצוא את עצמם מושווים ללא הרף לילדים אחרים של כוכבים.

ג'ורג קלוני ( רשתות )

לא רק שחקן: עסק של מיליארד דולר

למרות שמדובר בתחום חדש עבורו, קלוני כבר הוכיח בעבר שהוא יודע לעשות עסקים גם מחוץ להוליווד. בשנת 2013 היה שותף להקמת מותג הטקילה Casamigos, שנמכר כעבור ארבע שנים בעסקה שהגיעה לשווי פוטנציאלי של מיליארד דולר.

ומה לגבי הבחירה דווקא באוכל איטלקי? מתברר שגם כאן יש קשר לחייו האישיים. קלוני מחזיק מאז 2002 בווילה מפוארת על שפת אגם קומו שבאיטליה, ולאורך השנים הפכה המדינה לאחד המקומות האהובים עליו.

השחקן גם לא מסתיר את חיבתו לבישול. בעבר סיפר שהוא נוהג להכין ארוחות בבית, ואפילו התגאה ביכולות שלו במטבח. "אני טבח לא רע בכלל. אני מכין פסטה טובה, כי אני מבלה הרבה זמן באיטליה", אמר.

ואם זה לא מספיק, לאוכל האיטלקי היה גם תפקיד ברגע רומנטי במיוחד בחייו. כשקלוני הציע לאמל נישואים בשנת 2014, הוא הכין לה בעצמו ארוחת ערב בביתם, שכללה, לדבריו, מנה כלשהי של פסטה. השניים נישאו בהמשך אותה שנה בוונציה.

כעת, אחרי יותר מארבעה עשורים בתעשיית הבידור, שני פרסי אוסקר ומיזמים עסקיים מצליחים, קלוני מתכונן להרפתקה חדשה. הפעם, במקום סרט הוליוודי, הוא מקווה להביא את האהבה שלו לאיטליה דווקא לצלחת של הסועדים בדרום צרפת.