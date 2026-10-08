גיא פלג בתגובה ראשונה לסערת ינון מגל

( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאי גיא פלג תקף בחריפות בתוכניתו ברדיו 103FM את הנהלת 'ערוץ 14' בעקבות ההחלטה שלא לשדר בלייב את טקס המשפחות לזכר אירועי השבעה באוקטובר. בנוסף, כיוון פלג את חצי הביקורת כלפי מגיש תוכנית 'הפטריוטים', ינון מגל, על רקע דבריו נגד השותפים בכתיבת הספר 'מר הפקרה'. "אתם הרי מבינים שקדם להחלטה של 'ערוץ 14', שלא לשדר את טקס הזיכרון, דיון מעמיק. קדמה מחשבה, לא מדובר בהחלטה של עורך זוטר שטעה בשיקול הדעת – זו החלטה שנשקלה היטב", טען פלג בשידור.

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בדבריו המשיך ותקף את התפיסה העומדת מאחורי המהלך: "צריך להבין מה בעצם אמרו לנו אמש ב'ערוץ 14'. אמרו לנו שיש אסון אחד שלנו ואחד שלהם, שיש קורבנות שלנו וקורבנות שלהם, שהיו חטופים שלנו ושלהם. הם נושאים את שם האחדות לשווא".

בהתייחסותו לאמירותיו של ינון מגל טען פלג כי לא מדובר במקרה מבודד: "האמירות שנאמרו כאן על ידי ינון מגל אינן פליטת פה, זה הביביזם. יש להם רק שנאה למכור לנו, רק איבה פנימית".