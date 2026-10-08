ירון אברהם ( Tomer Neuberg / Flash90 )

כתב חדשות 12, ירון אברהם, פרסם היום (חמישי) את רשימת 13 השאלות שהעביר ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, יממה לפני שידור תחקיר במהדורה המרכזית. אברהם טען כי במקום לקבל תשובות לשאלות שהציג, קיבל מהלשכה תגובה שלא התייחסה באופן ממוקד לנושאים שהעלה.

"הגשתי ללשכת ראש הממשלה שאילתה מפורטת על התחקיר, יממה לפני שידורו. במקום מענה מדויק לשאלות הספציפיות, קיבלתי תגובה מסיתה עם מענה לשאלות שלא נשאלו", כתב אברהם. לדבריו, הוא החליט לפרסם את הפנייה המקורית במלואה כדי להציג לציבור את השאלות שהועברו ללשכה. "מצרף לעיונכם את הפנייה ללשכה עם השאלות המדויקות. נשמח לתשובות", הוסיף. במוקד הפנייה עומדות התרעות ביטחוניות שהועברו לכאורה לראש הממשלה במהלך שנת 2023, על רקע קידום החקיקה המשפטית והחשש מהשלכותיה על ביטחון המדינה.

473 יום אחרי המחדל: הרמטכ"ל הרצי הלוי הודיע על התפטרותו ( (צילום: דובר צה"ל) )

אברהם שאל מדוע סירב נתניהו, לטענתו, להיפגש עם ראשי הארגונים הביטחוניים שביקשו להתריע בפניו על השלכות החקיקה במהלך ביקורו ברומא במרץ 2023. שאלה נוספת עסקה בארבע התרעות של ראש חטיבת המחקר באמ"ן דאז, עמית סער, ובשאלה כיצד הגיב אליהן ראש הממשלה בזמן אמת.

חלק מרכזי מהשאלות עסק במכתב התרעה אסטרטגי של הרמטכ"ל דאז, הרצי הלוי, מ-21 במרץ 2023. לפי הפנייה, הלוי הזהיר מפני אובדן ההתרעה ושחיקה בכלל הזירות, וביקש לקיים פגישה ישירה עם ראש הממשלה והקבינט. אברהם ביקש לדעת האם נתניהו קיבל את המכתב ומדוע לא כונס דיון ייעודי בנושא.

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

בהמשך העלה אברהם שאלות הנוגעות לאמירות שיוחסו לנתניהו כלפי בכירי צה"ל.

באחת השאלות נכתב: "האם אמר רהמ לרמטכל הלוי: 'כל הקודמים שלכם יצאו נגדי. גם אתם הרי תהיו מתישהו בקפלן'?"

בשאלה נוספת ביקש לברר אם ראש הממשלה אמר לפורום מטכ"ל: "אני שם עליכם 80 מיליארד שקל ואתם עושים לי מרד"?

אברהם התייחס גם להודעה שלטענתו נוסחה בידי טופז לוק, דובר ראש הממשלה, בליל פיטורי גלנט, ובה הודיע נתניהו על הקפאת הרפורמה המשפטית. לדבריו, ההודעה נמצאת בידי חדשות 12, והוא העלה את הטענה כי נגנזה בעקבות לחצים פוליטיים ומשפחתיים.

עוד באותו נושא בן כספית מגן על איזנקוט: "הוא לא שמאלן ולא קיצוני" חדשות סרוגים

שאלות נוספות עסקו במכתבי התרעה של גדי איזנקוט ושל שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שנשלחו, לפי הפנייה, באוגוסט ובספטמבר 2023. אברהם ביקש לדעת אם נתניהו קיבל אותם ואם התקיימה שיחה מעמיקה על הסכנות שהוצגו בהם.

השאלה האחרונה עסקה במכתב של גלנט מספטמבר 2023, שבו פורטו, לפי אברהם, הסכנות הנובעות מפגיעה בכשירות ובלכידות.

אברהם הבהיר כי הוא עדיין מצפה למענה על השאלות ששלח. חשוב לציין כי הפרסום מציג את שאלותיו וטענותיו של כתב חדשות 12, ולא תשובות מאומתות לשאלות שהעלה. נוסח תגובת לשכת ראש הממשלה, שאותה תיאר אברהם כמסיתה, לא צורף לחומר שפורסם כאן.