בן כספית מגן על איזנקוט: "הוא לא שמאלן ולא קיצוני"

בן כספית ( (צילום: אבשלום ששוני / פלאש90) )

העיתונאי בן כספית יצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד האלוף במילואים יוסי בכר, בעקבות דברים שאמר על גדי איזנקוט. בכר הביע חשש כי אם איזנקוט יכהן כראש ממשלה, ישראל תחזור לאסטרטגיה הביטחונית שהייתה נהוגה בעבר. כספית, שמכיר לדבריו את איזנקוט כבר 27 שנים, דחה את הדברים ופרסם שורת טענות נגד התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"שמעתי עכשיו את אלוף (במילואים) יוסי בכר אומר, בראיון כלשהו, שהוא חושש שאם גדי איזנקוט השמאלן הקיצוני יהיה ראש ממשלה, הסיכוי ש'נלך שוב למציאות של שקט ולכל האסטרטגיה שליוותה את מדינתת ישראל וצה"ל תחזור'", כתב כספית ברשת X. בהמשך פנה ישירות לבכר: "אהלן יוסי. לונג טיים. מקווה שאתה בטוב. נדמה לי שגם אני מכיר את איזנקוט (27 שנים). לא חושב שהוא שמאלן ואפילו לא קיצוני, אבל אני מוכן להבטיח לך כמה דברים ואפילו לתת על זה ערבות בנקאית".

( (באדיבות: כאן 11) )

כספית המשיך בשורת השוואות בין איזנקוט לנתניהו, תוך שהוא מתייחס להחלטות ביטחוניות ומדיניות שהתקבלו לאורך השנים.

"הוא לא ישחרר את סנוואר מהכלא. הוא לא 'יכיל' את חמאס 18 שנה על הגדר. הוא לא 'יכיל' אוהלים של חיזבאללה בשטחנו. הוא לא ישחרר 1027 רוצחים בעיסקת שליט", כתב.

בהמשך התייחס גם לעתיד רצועת עזה, למדינה פלסטינית ולאיום האיראני. כספית טען כי איזנקוט לא יסכים להעברת הרצועה לשליטת "מועצת השלום", הכוללת לדבריו את קטאר וטורקיה, ולא יתמוך בהקמת מדינה פלסטינית.

אחת האמירות החריפות בפוסט עסקה בקשרים עם קטאר ובאפשרות שיועצים בסביבת ראש הממשלה עובדים עם המדינה בזמן מלחמ

גדי איזנקוט ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

"אם הוא יגלה שמי מיועציו עובד עם קטאר תוך כדי מלחמה, הוא יעיף אותו לעזה", כתב כספית, בהתייחסו לאופן שבו, להערכתו, איזנקוט היה נוהג במקרה כזה.

כספית התייחס גם לתקופתו של איזנקוט כרמטכ"ל, והזכיר את האירועים בגבול רצועת עזה במהלך צעדות השיבה.

"מזכיר לך: בצעדות השיבה איזנקוט היה רמטכ"ל. 350 פלסטינים נהרגו על הגדר ו-35 אלף נפצעו, אף אחד לא חדר ארצה", כתב.

בהמשך טען כי איזנקוט הכין בעזה את מלכודת "מכת ברק", אך לדבריו היא לא נוצלה כראוי במהלך מבצע שומר החומות.

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לקראת סיום דבריו התייחס כספית גם למעמדה הבינלאומי של ישראל ולאפשרות שאיזנקוט יכהן בעתיד כראש ממשלה.

"אני גם די בטוח שבתקופתו של איזנקוט, אם תהיה כזאת, לא יפוזר מצעד הדגלים", כתב.

את דבריו חתם בתקווה לשיפור היחסים עם ארצות הברית: "ואני מאמין ומקווה שמשהו מהמעמד הבינלאומי שלנו יחזור ומתפלל שהוא יצליח לשקם את ההריסות שנותרו מהברית שלנו עם ארצות הברית (של אחרי טראמפ). תודה ובהצלחה".