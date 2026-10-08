הרצוג העניק את אות הנשיא לנוסעי טיסת "פליי דובאי" שנאבקו במחבל

הרצוג ומקבלי אות הנשיא ( חיים צח\לע"מ )

שבוע אחרי התקרית הקשה: נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום (חמישי)את ״אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית״ ל-6 האזרחים אשר גילו תושייה וגבורה עילאית בטיסת "פליי דובאי" כאשר "פעלו בזמן אמת, תוך סיכון ממשי ומיידי של חייהם, וסיכלו את ניסיון הפלת המטוס ובכך הצילו את חייהם של עשרות נוסעים ואנשי צוות".

מקבלי האותות שיתפו במהלך הטקס את התחושות שליוו אותם. טלי מנס אמרה כי "כנראה שאני אמא עם אינטואיציה אימהית והייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים שיש", בעוד שצביקה מנס סיפר: "מה שדחף אותי קדימה הייתה הזעקה של בנותיי. כשהורה שומע זעקה כזאת, הוא פועל ללא מחשבה. לדברי יניב חיון, "זה כבוד גדול שנשיא המדינה בחר להעניק לי את אות הגבורה, והוא יתנוסס בבית בגאווה, והילדים שלי יוכלו לראות אותו בכל יום". ד"ר שוטה מוסייב ציין כי "באותו יום קרו הרבה ניסים. היינו שרשרת של אנשים שעזרו, ואם היה חסר חלק אחד, היא הייתה נקרעת. כולם נהגו בגבורה". לבסוף, אסף ר'גואן שיתף כי "אני חושב שכולנו, כל נוסעי הטיסה, הפכנו לסוג של משפחה. יש לנו שני ימי הולדת, הראשון הוא יום ההולדת האמיתי שלנו, והשני הוא ה-30.9, יום הטיסה". "יש לי הזכות והכבוד לארח אתכם כאן, בבית הנשיא, להוקיר את הגבורה האזרחית האדירה שמגולמת במעשיכם ולהיות עד לאחד מסיפורי התעופה המצמררים ביותר שידעה האנושות בכלל והחברה הישראלית בפרט" אמר הרצוג. "אתם השישייה - שמנעה אסון תעופתי כבד. אסון שהיה משנה את פני המדינה והמזרח התיכון. "ולצדכם כמובן, אני מבקש להביע את ההערכה וההוקרה לטייס ההודי, הקפטן סמית מאצ׳הר, שנאבק בתוקף למרות פציעתו הקשה, והצליח בשארית כוחותיו לפתוח את דלת תא הטייס" הוסיף. "מכאן אני שולח לו, בשם כולנו, איחולי רפואה שלמה ומהירה. בכוונתי להוקיר גם אותו, כפי שגם המליצה הוועדה, באות הנשיא לגבורה אזרחית. מכאן אני שולח לו, בשם כולנו, איחולי תודה עמוקה גם לטייסים החלופיים, ולכל הנוסעים הנוספים שהושיטו יד, נלמד גם את סיפורם בהמשך".

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הרצוג הוסיף וקרא לחקור את האירועים שהובילו למחדל וניסיון הפיגוע שסוכל ברגע האחרון. "זה המקום להגיד בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן, לא יכולה לכסות על החובה לקבל תשובות מלאות" הבהיר. "לכולם, לכולנו, מגיעות תשובות ברורות ומספקות".

טקס הענקת האותות ( צילום: חיים צח\לע"מ )

"טלי, יניב, צביקה, אור, אסף, ד"ר שוטה, 'אות הגבורה האזרחית' שמוענק לכם כאן כעת - לא מסמל רק את העובדה שהצלתם חיים" ציין. "'אות הגבורה האזרחית' מוענק לכם גם מפני שבשעת המבחן גיליתם משהו עמוק הרבה יותר - גיליתם את פניה של הרוח הישראלית - רוח של אומץ לב. רוח של תושייה כבירה. רוח שאומרת: כשיש סכנה - פועלים".

פסל "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" ( צילום: אלי פוזנר )

"בהשראתכם, אני עומד כאן ומזכיר לכולנו: הגבורה האזרחית הישראלית נמצאת בכל מקום - במטוס, בכביש, ברחוב, בחזיתות הקרב, בבית החולים, בבית של השכן, היא נמצאת באדם שרואה סכנה ואומר 'אני לא יכול לעמוד מנגד - זה הלב של החברה הישראלית'. חברה שידעה במשך שנים לבנות מדינה מתוך סכנה ומשברים ופעם אחר פעם - לבחור בחיים".

"רק אתמול מלאו שלוש שנים לאסון שבעה באוקטובר בתאריך הלועזי. בשלוש השנים הללו ראינו שוב ושוב את החברה הישראלית במלוא יפעתה ותפארתה. חברה שבשעות הקשות שלה מוכיחה שתושייה אינה רק תכונה - היא דרך חיים" סיכם. "הערב הזה הוא גם ערב של תזכורת לכולנו. תזכורת לחברה בה אנו רוצים לחיות, לישראלים שאנחנו רוצים להיות. חברה שבה ברגעים הקשים אנחנו לא שואלים מי עומד לידנו - אנחנו עומדים זה לצד זה. חברה שבה לא שואלים מי שייך לאיזה מחנה אלא מי צריך עכשיו את עזרתנו".