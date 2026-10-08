איזנקוט באזהרה חריפה: "זה רק קדימון למה שיקרה"

גדי איזנקוט ( צילום: שרון לייבל/פלאש90 )

גדי איזנקוט תקף היום (חמישי) בחריפות את ממשלת נתניהו, על רקע סוגיית גיוס החרדים והאירועים המתרחשים בשעות האחרונות. בדברים שפרסם האשים איזנקוט את הממשלה בהעדפת שיקולים פוליטיים על פני צורכי הביטחון, וטען כי מי שאינם מתגייסים לצה"ל זוכים ליחס מועדף.

"בשעות האלה אנחנו שוב עדים לשיטה המתוגמלת והעדיפה על ממשלת נתניהו הנוכחית: ״נמות ולא נתגייס״", כתב איזנקוט בפתח דבריו. בהמשך החריף את הביקורת על התנהלות הממשלה: "תחת הממשלה הזו, חייהם של אזרחי ישראל המשרתים והעובדים הפכו לשרשרת של אסונות, מחדלים ותאונות. איכות חייהם היא לא יותר ממטרד, המוקרב לטובת הישרדות פוליטית, והמשתמטים הפכו לבעלי הבית". איזנקוט טען כי ההשלכות של המצב אינן מסתכמות בפגיעה בחברה הישראלית, אלא נוגעות גם לביטחון המדינה. לדבריו, "ההבחנה בין דם לדם לא רק מדרדרת את החברה הישראלית, היא גם פוגעת בביטחון שלנו".

איזנקוט בגוש עציון ( צילום: מפלגת ישר )

בהמשך דבריו קשר איזנקוט בין סוגיית הגיוס לבין אירועי 7 באוקטובר, שיום השנה השלישי שלהם צוין אתמול. "אתמול ציינו את המחדל והאסון החמורים בתולדות ישראל, תחת הקואליציה הזאת, ואת גבורת הבנים והבנות שהצילו נפשות בעם הזה מתוך אחריות, אהבה ומחויבות עליונה להגנה על הבית".

איזנקוט התייחס גם לצורך בהגדלת מספר המשרתים בצה"ל, וטען כי הממשלה אינה נענית לבקשות הרמטכ"ל לתגבר את הכוחות. "במקום לחזק את צה״ל, להישמע להפצרות הרמטכ״ל לסייע ולחזק את מי שאמון על בטחוננו בעוד לוחמים - ממשלת ההשתמטות מטפחת את הכאוס ואי-הסדר ברחובות".

לקראת סיום דבריו עבר איזנקוט מהביקורת על הממשלה לאזהרה מפני המשך כהונתה. "מה שקורה עכשיו הוא קדימון לישראל תחת קדנציה נוספת של קואליציה כזאת", כתב.

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"מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד 4 שנים כאלה. לא נאפשר להם לדרדר את ישראל לעוד ארבע שנים כאלה", הוסיף איזנקוט.

את דבריו חתם בפנייה ישירה לציבור, תוך קריאה לתרגם את הכעס על המראות ברחובות להצבעה בבחירות: "אני פונה לכל ישראלי שהתמונות והסרטונים מרתיחים אותו - קחו את הכעס לקלפי. הפעם, נחזיר את ישראל לדרך הישר!"