יוסי בכר מודאג: "חושש שהוא יהיה ראש ממשלה"

( עצמי )

האלוף במיל' יוסי בכר, שכיהן במטה הכללי תחת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, התראיין לראשונה מאז הצטרפותו למפלגת 'הציונות הדתית' בעיתון 'בשבע'.

בראיון התייחס בכר לאפשרות ששותפו לשעבר בצמרת צה"ל ירכיב את הממשלה הבאה, והביע דאגה משינוי בתפיסת הביטחון של המדינה. "לפני בערך חצי שנה, כשגדי איזנקוט התחיל להקים מפלגה משלו, כבר אמרתי לכמה חברים קרובים שלדעתי הדינמיקה של העם היא שהוא רוצה משהו חדש ושהוא מאס במה שהוא קיבל מהשלטון", אמר בכר.

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לדבריו, הקמת ממשלה בראשות איזנקוט עשויה להוביל לשינוי גישה בניהול המערכה הביטחונית: "יש לי חשש גדול שראש הממשלה הבא יהיה גדי איזנקוט, מכיוון שמדינת ישראל וצה"ל בהנהגתו יחזרו מהגישה ההתקפית, המונעת והמסכלת מבעוד מועד – וכל הגישות האלה לא הולכות להתממש".