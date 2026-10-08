טלטלה בצמרת המשטרה: הניצב הבכיר פורש ומכוון למפכ"לות

אמיר כהן ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

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טלטלה בצמרת משטרת ישראל: מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הודיע היום (חמישי) למפכ"ל המשטרה על החלטתו לפרוש מהשירות לאחר 38 שנים במדים. אלא שכהן אינו מתכוון לוותר על האפשרות לעמוד בראש הארגון, ובכוונתו להתמודד מבחוץ על תפקיד המפכ"ל הבא של משטרת ישראל. כהן, שהחל את שירותו במשמר הגבול בשנת 1988, מילא לאורך השנים שורה של תפקידי פיקוד בכירים. בפברואר 2021 מונה למפקד משמר הגבול בדרגת ניצב, ובשנת 2023 עבר לפקד על מחוז הדרום. בנובמבר 2025 נקבע כי ימונה למפקד מחוז מרכז, התפקיד שבו הוא מכהן כיום. אחד האירועים הבולטים בשירותו התרחש ב-7 באוקטובר 2023, כאשר שימש כמפקד מחוז הדרום במהלך מתקפת חמאס. בשעה 6:41 בבוקר הכריז כהן על פקודת "פרש פלשת", שנועדה להקפיץ כוחות בעקבות חדירת מחבלים ואירוע רב-זירתי.

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בהמשך השתתף בקרב על תחנת המשטרה בשדרות, שם נפגע מרסיס בעינו ומשני כדורים בגבו. למרות פציעתו, המשיך לפקד על הכוחות, הגיע לאירוע בני הערובה באופקים ובהמשך שב לשדרות והורה על הריסת תחנת המשטרה שבה התבצרו מחבלים.

בעקבות פעילותו במהלך מתקפת 7 באוקטובר, נבחר כהן להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-76 של מדינת ישראל.

כעת, לאחר 38 שנות שירות, כהן נערך לפרישה מהמשטרה, אך מתכוון להתמודד בעתיד על תפקיד המפכ"ל כמועמד מבחוץ. בשלב זה טרם נמסר מועד סיום כהונתו במחוז מרכז או מי צפוי להחליפו בתפקיד.