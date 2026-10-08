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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: גוש נתניהו מזנק; איזנקוט בבעיה קשה

סקר מנדטים חדש מעלה כי גוש נתניהו מתחזק בעיקר בזכות מפלגה אחת. גוש מתנגדי נתניהו מוביל אך נמצא בצרות

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(גילי יערי, יונתן זינדל / פלאש90)

סקר מנדטים חדש של אתר 'זמן ישראל', שנערך על ידי מכון 'טאקטיקה מחקרים ומדיה' ופורסם על ידי הכתבת טל שניידר, מציג את תמונת הכוחות הפוליטית המעודכנת.

לפי הממצאים, מפלגת 'ישר!' מתייצבת כסיעה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, כשאחריה מפלגת הליכוד שזוכה ל-20 מנדטים. מפלגת 'ביחד' מקבלת 13 מנדטים, וישראל ביתנו מגיעה ל-10 מנדטים.

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עוד עולה מהנתונים כי הרשימה המשותפת מקבלת 9 מנדטים, בעוד שש"ס, יהדות התורה והדמוקרטים משיגות 8 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית מגיעה ל-6 מנדטים, ורע"מ והציונות הדתית מקבלות 5 מנדטים כל אחת. את תמונת הסקר סוגרת מפלגת עמך ישראל עם 4 מנדטים.

בחלוקה לגושים, גוש תומכי נתניהו עומד על 51 מנדטים בלבד. מנגד, גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-55 מנדטים, בעוד שתי המפלגות הערביות מגיעות יחד ל-14 מנדטים.
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ברוך
לפני שעה

אתם באמת רוצים שוינטר יפיל את הימין וירוץ לשמאל, אל תגעו בפתק של עמך???!
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