ירון זליכה מבהיר: אין סיכוי שאשב איתו

( פלאש 90 )

19 ימים לבחירות, ובאולפן ערוץ הכנסת עלתה לשאלת השותפות עם הציבור הערבי והמפלגות הערביות. המגישה הפנתה ליו"ר המפלגה הכלכלית ומספר 2 ברשימת "המילואימניקים והכלכלית", פרופ' ירון זליכה, דברים שטענה שותפתו לשעבר לרשימה, פרופ' אסנת עקירב, לפיהם הייתה נכונות לשותפות יהודית-ערבית. בתגובה הבהיר זליכה את הגבול הברור מבחינתו בין שילוב אזרחים לבין שותפות פוליטית: "יש הבדל בין לשבת לבין לקרב את הציבור הערבי לתוך מדינת ישראל. אני תמיד הייתי בעד קירוב לבבות, ואני הולך להוריד את מחירי הדיור גם לערבים."

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לדבריו, חברת הרשימה לשעבר עקירב "לא מנוסה", והוא הדגיש באופן חד-משמעי את עמדתו לגבי שילוב בחברה מול חבירה פוליטית: "אני בעד שילוב ערבים בחברה הישראלית, מעולם לא הסתרתי את זה. אבל עם המפלגות הערביות , בגלל שהם חברו לאויבי ישראל, לא אשב, לא רוצה לשבת, ולא רציתי לשבת."