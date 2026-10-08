היועץ הבכיר בתחזית דרמטית: הם יתאחדו אחרי הבחירות

היועץ האסטרטגי רונן צור הציג ניתוח של תמונת המצב הפוליטית בגוש השינוי, במהלך דיון בערוץ הכנסת שנערך שבועות ספורים לפני הבחירות.

בריאיון הודה צור כי מגמת היחלשותו של גוש השינוי בסקרים מציבה אתגר מרכזי עבור האופוזיציה: "קשה לי לסנגר על ירידה כזו במנדטים. יש מה לומר על גוש נתניהו, אבל בגוש השינוי יש בעיה אמתית."

צור התייחס למאזן הכוחות הפנימי בין מנהיגי הגוש והזהיר מפני תרחיש שבו שיתוף פעולה בין אביגדור ליברמן לנפתלי בנט עשוי ליצור גוש שישווה בכוחו לזה של גדי איזנקוט. לדבריו, תרחיש כזה יציב אתגר פוליטי מורכב ביום שאחרי הבחירות, כאשר השניים יוכלו לדרוש חבירה כבלוק טכני משותף.