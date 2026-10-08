איראן חושפת: קיבלנו הצעה נוספת מארה"ב

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אישר בשיחה עם ערוץ תקשורת איראני כי המשטר אכן קיבל הצעה חדשה מארצות הברית, דרך גורמים דיפלומטיים.

על פי עראקצ'י, ההצעה התקבלה בימים האחרונים אך נשמרה בסודיות יחסית בזמן שבכירי המשטר עסקו בפרטיה ודנו בהם. שר החוץ האיראני סירב למסור פרטים ספציפיים, אך הסביר כי איראן ניסחה תגובה להצעה האמריקנית וצפויה להעבירה בקרוב ומשם הכדור יחזור למגרש של וושינגטון.

פרסומים קודמים, שיש לציין שהוכחשו על ידי הבית הלבן, טוענים כי ההצעות האמריקאיות האחרונות כוללות מידה מסוימת של הסרת עיצומים כלכליים ישירים על תעשיית הנפט האיראנית על מנת להקל את המצב בשוק האנרגיה הגלובלי, אך על פי שר האוצר האמריקאי, אין תרחיש בו מבצע 'חנק כלכלי' שמפעיל משרד האוצר בבית הלבן נגד יעצור.